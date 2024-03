Teatro: Sottoscritto accordo fra l’Associazione Teatrale Friulana ATF e Civica Accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe”

L’Associazione Teatrale Friulana ATF e la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe hanno sottoscritto un importante accordo quadro di collaborazione per attività di formazione, con riserva di posti nei corsi di espressione e tecnica teatrale. Il presidente di ATF Guido Covazzi ha sottolineato infatti che uno dei compiti statutari dell’associazione è quello di sostenere, stimolare e far crescere sul piano culturale e artistico i gruppi teatrali, sempre al fine di valorizzazione del teatro friulano a livello amatoriale. Così il Direttore dell’Accademia Claudio de Maglio ha ricordato che l’Accademia, riconosciuta dal Ministero della Cultura e unica struttura di riferimento in regione nell’ambito del perfezionamento dei nuovi quadri artistici teatrali, è aperta alla città ed al territorio e riserva una speciale attenzione alle lingue, in particolare a quella friulana. Si rinnova dunque un’occasione unica per gli attori amatoriali di poter accedere a corsi specifici di formazione, patrocinati per gli oltre ottocento soci ATF, mirati a fornire i necessari strumenti tecnici e rivolti ad appassionati esterni all’Accademia. Già dal mese di aprile è in partenza il corso “Cantare la Voce”, tenuto dal docente Marco Toller, con lo scopo di fornire le basi per un corretto a sano approccio all’emissione vocale, ma la collaborazione verrà attuata anche con altre attività che verranno pubblicizzate con azioni reciproche di comunicazione. Si conferma dunque una nuova primavera sia del teatro professionistico, che dopo una difficile una ripartenza post covid ha ritrovato il gran numero di spettatori per gli spettacoli dei vari circuiti regionali, ma anche delle rassegne teatrali amatoriali che finalmente accolgono un pubblico affezionato e caloroso anche nelle sale teatrali meno conosciute, ma molto diffuse sull’intero territorio friulano.