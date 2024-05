Tema disabilità: Incontro a Udine tra alcuni Consiglieri regionali e le rappresentanze dei lavoratori

“Oggi presso la sede della CGIL di Udine insieme ad altri Consiglieri Regionali di Opposizione abbiamo incontrato alcune Rappresentanze Sindacali di ASUFC, del CISI e del CAMPP per affrontare le gravi problematiche provocate dalla legge di riforma sulla Disabilità voluta dall’Assessore Riccardi nella scorsa legislatura, ovvero la L.R. 18 del 2022. Come Open Sinistra FVG fummo l’unico gruppo a non esprimere parere favorevole in quell’occasione. Tale legge, invece di fissare degli obiettivi nell’interesse pubblico, era un pasticcio organizzativo che destabilizzava i sistemi, ancorché diversi, che fino ad allora venivano utilizzati nelle varie aziende per garantire i diritti sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. Tale legge dava carta bianca alla Giunta, e puntualmente dopo due anni c’è solamente incertezza, il personale è disorientato, i regolamenti attuativi non sono stati discussi e la precarietà sul futuro è fonte di demoralizzazione.

Avevamo visto giusto! Sotto le parole roboanti di Riccardi si nascondeva il pericolo di peggioramento e di smantellamento, verso la privatizzazione, sia dei consorzi di comuni che dei servizi in delega.

Intendiamo portare alla luce con interrogazioni e mozioni questo stato di cose a nostro avviso inaccettabile.

Le riforme si fanno quando si hanno idee chiare a favore dei cittadini e non quando le idee sono confuse e la qualità dei servizi pubblici è secondaria rispetto agli aspetti finanziari, come invece opera questa Giunta e questo Assessore.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.