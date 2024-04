Tenuta l’udienza al Tar sulla richiesta della Danieli Spa di avere i nomi dei firmatari della petizione contro l’acciaieria nella laguna. Si attende la sentenza

Si è svolta questa mattina l’udienza al Tar Fvg che dovrà decidere sulla richiesta della Danieli Spa di accedere ai nomi dei firmatari della petizione contro l’Acciaieria nella laguna di Grado e Marano. In aula sono stati ammessi, come da prassi, solo gli avvocati. All’esterno oltre ai cointeressati, una quindicina di sostenitori dei comitati che avevano promosso la petizione. La sentenza è attesa per le prossime ore o più probabilmente domani. Come è noto la richiesta della Danieli di accedere ai dati dei firmatari della petizione contro l’installazione dell’acciaieria nella Laguna di Grado e Marano ha sollevato da subito serie preoccupazioni riguardo alla protezione della privacy, della libertà di espressione e nei confronti della trasparenza dei processi decisionali. La petizione, sostenuta da migliaia di cittadini (oltre 22000) che si sono opposti alla costruzione dell’acciaieria nella delicata Laguna di Grado e Marano, ha rappresentato un’espressione autentica riguardo alle preoccupazioni della comunità locali e dell’interesse per la salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute pubblica. La richiesta della Danieli di ottenere accesso ai dati dei firmatari se accolta potrebbe intimidire i cittadini e scoraggiarne la partecipazione civica e democratica.