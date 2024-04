Le iniziative dell’Anpi e del Comune di Udine per la festa della Liberazione dal 23 al 28 aprile

Quattro giorni di eventi, dal 23 al 28 aprile, per ricordare e condividere i valori della Resistenza nei luoghi della città assurti a emblema della lotta partigiana contro il nazifascismo. Nel 79° anniversario della Liberazione dell’Italia, la sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” in collaborazione con il Comune ha elaborato un denso programma di cerimonie ufficiali e di iniziative collaterali nel capoluogo friulano, per celebrare i valori di democrazia, uguaglianza, solidarietà e pace: valori che permeano la nostra Costituzione, che è nata dalla Resistenza, e la nostra vita quotidiana di cittadini della Repubblica. Il 25 aprile è la data simbolo della lotta partigiana, che è la lotta di tutti, perché nelle fila partigiane c’erano comunisti, democristiani, liberali, socialisti, cattolici e moderati. E il 25 aprile è la festa di tutti, come dimostra il fatto che è diventato festività nazionale il 22 aprile 1946, dunque prima del referendum tra monarchia e repubblica, con un decreto legislativo firmato da re Umberto II di Savoia e proposto dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

GLI EVENTI DEL 23 E DEL 24 APRILE

Le commemorazioni a Udine cominceranno nella mattinata di martedì 23 e proseguiranno nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile con la deposizione delle corone nei luoghi della memoria cittadina cui parteciperanno i rappresentanti del Comune, dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) e dell’Associazione partigiani Osoppo (APO).

Inoltre, martedì 23 aprile, alle 17.00, si rinnoverà la cerimonia al quartiere di Rizzi, in collaborazione con l’Associazione nazionale alpini. Si renderà onore ai caduti di tutte le guerre e al monumento-ossario dei Martiri della Resistenza. Mercoledì 24 aprile, alle 18.00, in borgo Villalta saranno ricordati i 22 caduti del quartiere e la partigiana Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”, che per decenni è stata l’anima di questa cerimonia. La commemorazione inizierà in via Leicht, davanti alla lapide sulla facciata del liceo “Caterina Percoto”, poi si raggiungerà in corteo via Anton Lazzaro Moro, per rendere tributo alla memoria di Giovanni Battista Periz “Orio”, medaglia d’argento alla Resistenza. Interverranno il sindaco Alberto Felice De Toni, Alessia Zambon e Leonardo Godeas per le sezioni ANPI di Cervignano del Friuli e di Ruda. Inoltre, alle 20.30 in piazza Libertà saranno ricordati i 29 partigiani fucilati nelle carceri cittadine il 9 aprile 1945. Le due iniziative saranno accompagnate dal Coro Popolare della Resistenza di Udine.

LE CELEBRAZIONI UFFICIALI DEL 25 APRILE

Giovedì 25 aprile, le cerimonie ufficiali si apriranno al cimitero britannico di Tavagnacco, dove alle 9.00 sarà deposta una corona in onore dei 400 militari del Commonwealth morti in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale. Si proseguirà a Udine. In piazza 1° Maggio, dalle 9.45 si formerà il corteo, che sfilerà per il centro storico e raggiungerà piazza Libertà. Sul terrapieno, dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al Tempietto dei Caduti, la cerimonia inizierà con il discorso del sindaco Alberto Felice De Toni. Seguirà la lettura delle motivazioni del conferimento delle medaglie al Valor Militare: per la città di Cividale parlerà la studentessa Sofia Luisa Fraziano, per Tolmezzo la studentessa Eleny Rovis, per Udine lo studente Filippo Aviani. Interverranno, quindi, lo studente Arturo Nutta, il segretario generale della UIL FVG Luigi Oddo in rappresentanza di CGIL-CISL-UIL, e Mari Franceschini, vicepresidente nazionale dell’ANPI, che pronuncerà l’orazione ufficiale. Le celebrazioni continueranno davanti al Monumento della Resistenza, in piazzale XXVI Luglio. Dopo la deposizione delle corone, si alterneranno il Consiglio comunale dei Ragazzi, e gli studenti e le studentesse dell’Università e delle scuole di II grado di Udine che proporranno le loro riflessioni sui valori della Resistenza e sui principi della Costituzione. A loro si aggiungeranno i canti intonati dal Coro Popolare della Resistenza.

“RESISTENZA IN FESTA” E IL CONCERTO “ADOTTA UNA CANZONE PARTIGIANA”

Il pomeriggio del 25 aprile sarà anche quest’anno all’insegna della convivialità e dell’intrattenimento. Tornerà, infatti, “Resistenza in festa” al parco Rubia di Pradamano, dalle 13.00 in poi. Giunta alla sua 14ª edizione, l’iniziativa – organizzata dalla sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” insieme all’associazione UNI 50 e all’Arci Territoriale di Udine, e con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pradamano e il sostegno della CGIL della provincia di Udine – vuole offrire un’occasione di svago e di condivisione, in un clima informale e amichevole, a tutti coloro che si sentono antifascisti e credono nella democrazia, nella libertà, nella giustizia e nella pace. Nell’area coperta si potrà pranzare scegliendo tra le varie specialità in menù, mentre i bambini potranno divertirsi nell’area giochi attrezzata. Ci saranno, inoltre, diverse associazioni del territorio con i loro banchetti informativi.

Alle 15.00 si rinnoverà anche l’appuntamento con il concerto “Adotta una canzone partigiana”. Musica, canti e parole ricorderanno le lotte di ieri e l’impegno di oggi per per la libertà e una società democratica, inclusiva e antirazzista. Oltre al Coro Popolare della Resistenza, ideatore dello spettacolo, il palco accoglierà le voci di Resistenzincanto e del Coro Multietnico La Tela. Si esibiranno, inoltre, il trio CantaStoria e le band The Network e Tunnel. Gli artisti spazieranno tra composizioni proprie e brani che raccontano forme di resistenza collettiva e individuale: dalle vicende partigiane che portarono alla Liberazione dell’Italia agli odierni conflitti sociali. Nel tardo pomeriggio la festa continuerà con gli eventi di musica giovane messi a punto dall’Arci territoriale di Udine. Alle 18.00, sarà il dj-set di Svejk; poi tornerà il sound dal vivo con il punk rock dei No Good e il rock dei Caspio. “Resistenza in festa” si svolgerà anche in caso di maltempo.

IL CONCERTO FINALE DEL 28 APRILE: “VIVA L’ITALIA ANTIFASCISTA”

Gli appuntamenti organizzati dalla sezione cittadina dell’ANPI per la Festa della Liberazione a Udine si concluderanno domenica 28 aprile con il concerto corale “Viva l’Italia antifascista”. L’evento si svolgerà all’Oratorio del Cristo, in largo Ospedale Vecchio, con inizio alle 18.00. Si esibiranno il Coro Barski Oktet di Lusevera/Bardo diretto da Davide Tomasetig, il Coro Sociale di Trieste istruito da Chiara Minca e il Coro Popolare della Resistenza (che ha anche collaborato nell’organizzazione dello spettacolo) per la direzione di Roberto Frisano. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.