Terzo mandato: Conti (Pd), questione sia chiusa definitivamente: “Giunta Fedriga lontana dalla vita delle persone”

“Sul terzo mandato auspico la questione sia chiusa definitivamente e finiscano le variazioni sul tema. E’ risaputo che a livello nazionale non c’è mai stato spazio per aprire sul serio questo capitolo e dunque tanto meglio se ora il presidente Bordin lo toglie anche dall’agenda regionale. I cittadini aspettano che si affrontino i tanti problemi con cui devono fare i conti, ed è a loro che dobbiamo pensare, non al futuro personale di uno solo o di un gruppetto”. Lo dichiara la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, dopo che il presidente del Consiglio regionale del Fvg Mauro Bordin ha detto che il terzo mandato “non è un tema all’attenzione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia”.

“La destra si sta vantando di una legge finanziaria che è un’enorme occasione perduta – aggiunge Conti – gestita in solitudine e con un metodo discutibile di allocazione delle risorse. La metà di quel patrimonio, destinata alla sanità, non risolve la carenza di personale e non accorcia le liste d’attesa, mentre continuano i processi di privatizzazione. E anche sul sostegno alla genitorialità – puntualizza la segretaria dem – il vincolo dell’età per le neomamme dimostra quanto questa giunta sia lontana dalla vita delle persone”.