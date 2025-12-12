The New York City Gospel Choir fa tappa in Friuli. Due serate al Teatro Comunale di Cormons e al Teatro Odeon di Latisana

Due serate in perfetto clima natalizio in compagnia di alcuni tra i migliori cantanti gospel di New York. The New York City Gospel Choir fa tappa in Friuli Venezia Giulia la prossima settimana per due serate: la prima, già sold out in prevendita, è in programma giovedì 18 dicembre alle 21 al Teatro Comunale di Cormons, per la stagione promossa da Artisti Associati, la seconda, venerdì 19 dicembre alle 20.45, si terrà al Teatro Odeon di Latisana dove il concerto viene presentato fuori abbonamento nella stagione del Circuito ERT. Diretto da Mark Anthony Henry – già direttore musicale di Cissy Houston, celebre cantante gospel e madre di Whitney -, The New York City Gospel Choir è il principale coro contemporaneo della Grande Mela.

Il grande Burt Bacharach ha scritto un capolavoro musicale che recita: “What the world needs now, is love sweet love!” (Ciò di cui il mondo ha bisogno ora, è amore dolce amore). Il New York City Gospel Choir si esibisce in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante composto da selezioni musicali che ispirano e diffondono proprio questo messaggio. Con canzoni come Seasons of Love (dallo spettacolo di Broadway, Rent), Love Train (O’Jays), How Deep Is Your Love (BeeGees), I Want To Dance With Somebody (Whitney Houston), Total Praise (Richard Smallwood), Oh Happy Day (Edwing Hawkins), il New York City Gospel Choir promette di regalare una serata di gioia e serenità al pubblico.

Come detto, a comporre il coro ci sono alcuni tra i migliori cantanti di New York, professionisti che hanno lavorato con i grandi nomi dell’industria musicale, tra cui Stevie Wonder, Whitney Houston, Roberta Flack, Freddie Jackson, Michael Jackson, Donnie McClurkin, Hezekiah Walker, Aretha Franklin e innumerevoli altri.

Il New York City Gospel Choir vanta prestigiose collaborazioni, dalle squadre di basket e hockey dei New York Knicks e dei New York Rangers, a canali televisivi come CNN e MTV, ma ha collaborato anche con la rivista Vogue, i CLEOAwards, la Robinhood Foundation, il Madison Square Garden, e nel 2019 è stato scelto da Anthony Joshua, campione mondiale dei pesi massimi di boxe, per introdurre e accompagnare un suo match al Madison Square Garden di New York.