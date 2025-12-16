The New York City Gospel Choir, un augurio d’amore Giovedì 18 dicembre al Teatro Comunale di Cormons

Sarà una serata magica quella con The New York City Gospel Choir in scena il 18 dicembre, alle 21, al Teatro Comunale di Cormons (la sera dopo sarà ospite alle 20.45, al Teatro Odeon di Latisana per un fuori abbonamento nella stagione del Circuito ERT).

Diretto da Mark Anthony Henry, già direttore musicale di Cissy Houston, celebre cantante gospel e madre di Whitney, The New York City Gospel Choir è il principale coro contemporaneo della Grande Mela, ed è composto dai migliori cantanti di New York, tutti professionisti che sono apparsi e hanno registrato con il Who’s Who dell’industria musicale, tra cui Stevie Wonder, Whitney Houston, Roberta Flack, Freddie Jackson, Michael Jackson, Donnie McClurkin, Hezekiah Walker, Aretha Franklin e innumerevoli altri.

Il NYC Gospel Choir presenta il meglio della musica gospel classica, della musica contemporanea e di altre musiche corali tradizionali. Il New York City Gospel Choir si esibisce in uno spettacolo di amore e ispirazione composto da selezioni musicali che ispirano e diffondono il messaggio dell’amore. Un concerto commovente, melodico ed emozionale che trasmette sentimenti positivi a tutti coloro che lo ascoltano. Ci lasceremo trasportare da alcune fra le più belle canzoni d’atmosfera: Seasons of Love (dallo spettacolo di Broadway, Rent), Love Train (O’Jays), How Deep Is Your Love (BeeGees), I Want To Dance With Somebody (Whitney Houston), Total Praise (Richard Smallwood), Oh Happy Day (Edwing Hawkins). Un ottimo modo per prepararsi alle feste e scambiarsi gli auguri.

La biglietteria del teatro aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.