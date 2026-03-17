Tolmezzo, una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con simulatore di guida 3D
La Comunità di montagna della Carnia promuove per mercoledì 25 marzo una giornata dedicata alla sicurezza stradale con momenti informativi e la possibilità di provare gratuitamente un simulatore di guida 3D in grado di riprodurre un’esperienza di guida immersiva, realistica e dettagliata.
L’evento si svolgerà dalle 09:00 alle 16:00, presso gli spazi del Co.Lab nei pressi dell’Autostazione delle corriere di Tolmezzo. La mattinata sarà riservata esclusivamente agli studenti degli istituti scolastici locali, mentre dalle 13:00 alle 15:00 la simulazione sarà aperta al pubblico interessato.
La giornata, organizzata dal Corpo del Distretto di Polizia Locale della Carnia in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza – IRSS, è rivolta in particolare a giovani e studenti del territorio. L’obiettivo è offrire un’occasione concreta per imparare e riflettere sulla guida in sicurezza, mostrando in maniera diretta le conseguenze dei comportamenti rischiosi e gli effetti che alcol, sostanze stupefacenti e stati psicofisici alterati possono avere sulle capacità di guida. Attraverso il simulatore sarà possibile sperimentare in prima persona le dinamiche di guida sia in situazioni quotidiane che critiche, difficili o impossibili da provare durante le normali lezioni su strada.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “S.A.F.E.: sicurezza in autostazione, la forza dell’educazione”, realizzato dalla Comunità di montagna della Carnia e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto è articolato in diversi interventi, tra cui: incontri rivolti ai giovani per responsabilizzarli riguardo ai rischi legati all’assunzione di alcol e stupefacenti, corsi di autodifesa per donne e ragazze, laboratori creativi di street art e sessioni di formazione in materia di comunicazione efficace per relazionarsi con le nuove generazioni. La finalità complessiva del progetto è promuovere il senso civico, l’educazione e il rispetto per il bene comune e gli spazi pubblici del territorio, puntando a una riqualificazione sia urbana che culturale degli spazi dell’Autostazione di Tolmezzo.