Venerdì presso la Libreria Gaspari di Udine Presentazione del libro di Pier Giorgio Gri “Il tempo delle scelte”

Venerdì 20 marzo alle ore 18.00, presso la Libreria Gaspari di Udine, sarà presentato il libro di Pier Giorgio Gri Il tempo delle scelte, un romanzo che racconta con intensità il passaggio cruciale tra gli anni Sessanta e Settanta. Ambientato nella parrocchia di San Cristoforo a Udine, negli anni Settanta, il libro segue la figura di don Paolo, sacerdote dallo sguardo delicato e lungimirante, impegnato ad accompagnare i giovani che si affacciano alla vita adulta in un periodo di profondi cambiamenti.

Sono gli anni del tramonto di una concezione tradizionale della religione, della nascita di nuove consapevolezze sociali e politiche, delle lotte di classe, del femminismo e dell’impegno civile. Un periodo attraversato anche da forti tensioni che porteranno alla stagione dell’eversione armata. Al centro della storia troviamo Daniela, giovane protagonista che scopre come l’ingresso nell’età adulta coincida con l’ingresso in un mondo complesso, inquieto e ricco di interrogativi. Con uno sguardo attento e mai banale, Pier Giorgio Gri costruisce un affresco umano e sociale capace di raccontare le emozioni, i conflitti e le speranze di una generazione che ha vissuto anni decisivi per la storia italiana. Dialoga con l’autore il critico letterario Mario Turello