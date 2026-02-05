Torna in mare la Global Sumud Flotilla. l’annuncio ufficiale oggi a Johannesburg

La Global Sumud Flotilla (GSF) terrà una conferenza stampa pubblica giovedì 5 febbraio 2026 per annunciare i dettagli della missione della primavera 2026. L’evento si svolgerà presso la Fondazione Nelson Mandela a Johannesburg, a partire dalle ore 11:00 UTC/GMT+2 (10:00 CET). La missione della primavera 2026 sarà la più grande iniziativa marittima civile fino ad oggi finalizzata al soccorso del popolo palestinese: vedrà la partecipazione di oltre 3.000 persone da più di 100 Paesi, che salperanno su più di 100 imbarcazioni, in un’azione coordinata e nonviolenta per sfidare l’assedio illegale israeliano su Gaza, affrontare le complicità su scala globale ed esprimere piena solidarietà con il popolo palestinese nella necessità di sicurezza, giustizia e nelle prime fasi della ricostruzione.

I rappresentanti della Global Sumud Flotilla illustreranno le tempistiche di partenza, i porti di imbarco e la struttura operativa della missione. Saranno presentati nel dettaglio i moduli specializzati del convoglio, tra cui le imbarcazioni dei medici, le unità per la ricostruzione ecologica e i team dedicati all’istruzione. Gli interventi sottolineeranno come questa azione diretta sia guidata dal popolo palestinese: una risposta della società civile che mira a ripristinare dignità, sovranità e richiesta di responsabilità, laddove il fallimento delle diplomazie internazionali ha compromesso i diritti fondamentali e l’autodeterminazione del popolo palestinese.

Il briefing si riunirà presso la Fondazione Nelson Mandela, luogo simbolo che incarna il fermo principio di solidarietà di Mandela verso la Palestina e la sua profonda convinzione che la libertà sia indivisibile, che nessuno è libero finché non lo sono tutti i popoli. In questo contesto simbolico, la Global Sumud Flotilla intende ribadire il proprio mandato: quando le istituzioni abdicano ai loro doveri, è il popolo che eredita la responsabilità di agire.

All’evento presenzieranno tutti i membri del Comitato Direttivo, in rappresentanza delle quattro organizzazioni della coalizione globale, con una delegazione che attraversa Africa, Europa, America Latina e Asia, insieme ai rappresentanti della Palestine Solidarity Alliance.