Torna lo Student Day dell’ateneo friulano. Inaugurazione venerdì 8 marzo

Il più importante evento di orientamento targato Uniud torna su quattro giornate a Udine e prevede altri tre appuntamenti nelle sedi di Pordenone, Gemona e Gorizia. Nato ben 29 anni fa, lo Student Day è dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati a conoscere meglio l’Università di Udine per scegliere in maniera consapevole il corso di laurea da intraprendere dopo la maturità. L’evento si svolgerà a partire dalle 9 venerdì 8, sabato 9, venerdì 15 e sabato 16 marzo al Polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine, mentre l’8 maggio si sposterà a Pordenone, il 9 a Gorizia e il 10 maggio a Gemona del Friuli. Per chi non potrà partecipare in prima persona sono previste attività a distanza. Prenotazione e programma sono disponibili online. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 8 marzo dalle 9 alle 9.30 nell’aula C10 del polo dei Rizzi a Udine.

I numeri dello Student Day. Quest’anno l’evento propone 60 presentazioni di corsi di laurea, oltre una decina di laboratori e visite guidate ai laboratori dell’Uniud Lab Village e dei dipartimenti, sette anticipi di test per alcune aree disciplinari, due simulazioni di test dei corsi ad accesso programmato e di valutazione delle competenze iniziali. E ancora, incontri e confronti con tutor, docenti e personale specializzato per approfondire i servizi per gli studenti, le opportunità professionali, la realtà della vita universitaria, le attività sportive universitarie, ma anche le occasioni di svago e di impegno sociale e culturale possibili grazie alle associazioni studentesche e alle realtà del territorio.

L’accoglienza. Nei corridoi del piano seminterrato del polo scientifico i ragazzi, e le loro famiglie, potranno visitare gli stand degli otto dipartimenti dell’Ateneo, della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann” e dell’orientamento d’ateneo. Tutor e docenti saranno a disposizione per ascoltare le esigenze degli studenti e fornire informazioni sui corsi di studio e le loro peculiarità, gli obiettivi formativi, le opportunità post laurea e tutti gli aspetti della realtà universitaria.

Le presentazioni dei corsi di laurea. Allo Student Day gli studenti delle superiori potranno scoprire o approfondire la conoscenza di 43 corsi di studio dell’Ateneo friulano: i 40 corsi di laurea triennale e i 3 corsi magistrali a ciclo unico. I corsi di laurea saranno illustrati, per aree disciplinari, ogni mattina delle quattro giornate della manifestazione nelle grandi aule del polo, dalla C1 alla C10. Dalle 9.30 alle 10.30 Medicina e chirurgia, Studi umanistici e del patrimonio culturale, Scienze economiche e statistiche, Scienze agroalimentari. Dalle 10.30 alle 11.30 Professioni sanitarie, Lingue e mediazione, Diritti e Giurisprudenza, Scienze agrarie, ambientali e animali, Ingegneria industriale e dell’informazione. Dalle 11.30 alle 12.30 Biotecnologie, Scienze motorie, Scienze della formazione primaria e dell’educazione, Relazioni pubbliche, Scienze matematiche e informatiche, Ingegneria civile e architettura.

I servizi agli studenti. Allo Student Day sarà anche possibile scoprire tutti i servizi a disposizione degli studenti. In particolare dalle 9.45 alle 10.15 in aula C11 ci sarà la presentazione sul diritto allo studio con le agevolazioni per le tasse e i servizi regionali, dalle 10.45 alle 11.15 quella sulle biblioteche e i servizi di internazionalizzazione e dalle 11.45 alle 12.15 quella sulle opportunità lavorative e l’occupazione. Ai banchetti sarà possibile reperire anche informazioni su alloggi, assistenza sanitaria, aule informatiche, borse di studio, convenzioni per sconti e agevolazioni, mensa e ristorazione convenzionata, merchandising, mobilità internazionale, punti ristoro, servizi bibliotecari e linguistici, centro sportivo, coro e orchestra, rappresentanti degli studenti, associazioni studentesche, tutorato, career center, oltre alle opportunità del territorio rappresentate negli stand della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Informagiovani del Comune di Udine.

I laboratori e le visite al Lab Village. Gli studenti potranno partecipare a laboratori suddivisi per dipartimenti che si terranno dopo le presentazioni dei corsi di laurea. Il dipartimento di Medicina prevede attività su come affrontare in modo efficace il test di ammissione alle lauree sanitarie e una dedicata all’apprendimento delle biotecnologie sul bancone del laboratorio. I dipartimenti di Scienze agroalimentari, ambientali e animali e Politecnico di Ingegneria e Architettura realizzeranno una visita guidata ai laboratori rispettivamente di scienze agro alimentare ambientale e animali e a quelli nel Lab Village di architettura e ingegneria civile-ambientale e ingegneria industriale e dell’informazione. Una visita guidata ai laboratori dell’area informatica è prevista anche dal dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, che organizzerà anche laboratori di matematica e di informatica, in particolare sulla realtà aumentata 3D. Il dipartimento di Scienze economiche e statistiche ha previsto un laboratorio-quiz su nozioni generali e tecniche di ambito economico, mentre il dipartimento di Scienze giuridiche illustrerà il processo penale simulato. Il dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale terrà cinque laboratori laboratori sulla realtà virtuale e il patrimonio culturale, sui Game Studies, sulla produzione virtuale per il cinema e i media audiovisivi e sul cinema multisensoriale per viaggiare nel tempo con la realtà virtuale e un esempio di sala cinematografica udinese degli anni Trenta e un laboratorio con Oculus. Cinque anche i laboratori proposti dal dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, in particolare su lettura e scrittura, sui contatti linguistici e culturali della lingua araba, sui toponimi di origine slava in Friuli, sulla psicolinguistica e sulle prospettive a confronto dei ruoli dell’insegnante e dell’educatore.

Sette test anticipati. Gli studenti potranno anticipare i test per l’accesso a sette corsi di laurea, cinque dell’area umanistica e due di quella giuridica. Si tratta dei corsi in Beni culturali, Lettere, Filosofia e trasformazione digitale, Dams, Scienze e tecniche del turismo culturale, e di Diritto per le imprese e le istituzioni e Giurisprudenza. I test Talc in presenza devono essere prenotati sul portale del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia).

Due simulazioni di test. il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia) ha organizzato simulazioni del test Tolc. Inoltre gli studenti potranno partecipare a due simulazioni dei test dei corsi ad accesso programmato e di valutazione delle competenze iniziali per Scienze della formazione primaria e Relazioni pubbliche.

Per gli insegnanti. I docenti delle scuole possono partecipare e due incontri appositamente organizzati per loro. Venerdì 8 marzo alle 16 si svolgerà “Orientazione: Guida all’accesso universitario e agli strumenti di autovalutazione” a cura del Cisia, venerdì 15 marzo alle 16 Daniele Fedeli, docente di didattica e pedagogia speciale all’ateneo friulano, parlerà di “Studentesse e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento all’Università: prospettive, criticità e procedure presso Uniud”.

Per le famiglie. affiancare i propri figli nel momento della scelta universitaria rappresenta un impegno molto importante. Per questo motivo l’ateneo ha organizzato un incontro sabato 16 marzo alle ore 11 in cui il personale che si occupa di orientamento, la psicologa di ateneo e Daniele Fedeli, professore di Didattica e pedagogia speciale, risponderanno alle domande più frequenti che un genitore si pone nel momento del passaggio scuola università e forniranno utili strumenti per supportare i figli. Sarà anche fornita una panoramica legata a quelli che sono i servizi dell’Università di Udine e il sistema di tassazione e diritto allo studio.

Le iscrizioni. La partecipazione allo Student Day avviene tramite iscrizione alle singole giornate compilando un modulo online sul portale dedicato, dove si può trovare anche il form di partecipazione alle simulazioni e ai laboratori. L’iscrizione può avvenire come istituto scolastico o come singolo studente. Per chi non potrà partecipare in presenza sono previste attività da remoto. Informazioni e iscrizioni alla pagina www.uniud.it/it/landing-astu/conosci-uniud