Tornano da oggi i “Lunedì del Baskin”, appuntamento culturale dell’Associazione sportiva impegnata ad affrontare il tema dell’inclusività

Ritornano finalmente i “Lunedì del Baskin”, l'appuntamento culturale dell'Associazione sportiva impegnata ad affrontare il tema dell’inclusività a 360 gradi. Inserito, tra le varie attività, nel Progetto “DESIGN FOR ALL: all sports, all people” del Bando Welfare 22 co-finanziato dalla Fondazione Friuli, questo appuntamento sarà un’occasione per stare insieme in modo intelligente e costruttivo parlando di molti temi che interessano la nostra comunità e vogliono essere da stimolo alla riflessione ed al cambiamento. La prossima conferenza si svolgerà questa sera Lunedì 13 giugno 2022, alle ore 20.45, proprio nella sede degli allenamenti delle squadre, nella palestra Don Bosco dell’Istituto salesiano Bearzi, via don Bosco 2, a Udine ed avrà per titolo “L’abitare possible”. La vita indipendente è un diritto di tutti: delle persone con disabilità, delle persone senza disabilità, di tutte le famiglie”. Un confronto a 4 voci che, dopo aver analizzato “lo stato dell’arte” attraverso le parole del dott. Roberto Orlich, Direttore del Campp, approfondirà grazie all’architetto Francesca Rizzani il progetto “Small house”, un progetto che mira a “creare un ambiente domestico, dove, assieme a fratelli, sorelle, genitori e nonni, la persona autistica possa vivere in completa serenità, protetta, stimolata nell'apprendimento e guidata verso un percorso di autonomia domestica”. Concluderà l’incontro l'avvocato Pietro Tonchia che spiegherà il “Trust dopo di Noi”, un istituto innovativo, figlio del diritto anglosassone, avente lo scopo esclusivo di tutelare i bisogni specifici di una persona con disabilità grave, favorendone l’inclusione sociale, la cura e l'assistenza, evitando l'abbandono o il ricovero in cliniche e/o istituti dedicati dopo la scomparsa dei genitori. Interessantissima sarà la testimonianza di Mara Gubiani, mamma di Josef, intorno al quale è nata la proposta SMALL House e TRUST dopo di noi.