Tra passato e presente ecco “Preludio”, una mostra d’arte contemporanea nel Museo diocesano di Udine

Dal 12 ottobre 2024 al 30 marzo 2025 il piano nobile del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine ospiterà “Preludio”, la mostra d’arte contemporanea che aprirà gli eventi di “AbitUdine al confronto”, progetto di inclusione sociale tramite i linguaggi dell’arte proposto dall’Arcidiocesi di Udine.

Pittura e scultura contemporanea in dialogo con l’arte settecentesca in un’unica sinfonia di bellezza, tra i colori del Tiepolo e le forme artistiche dei nostri giorni. Sarà una mostra, significativamente intitolata “Preludio”, ad aprire il calendario di eventi di “AbitUdine al confronto”, il progetto di inclusione sociale tramite la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale promosso dall’Arcidiocesi di Udine e dal Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo. L’avvio della mostra sarà venerdì 11 ottobre, contestualmente alla presentazione del progetto “AbitUdine al confronto” che avrà luogo alle 17 nel centro culturale “Paolino d’Aquileia” di via Treppo 5/B a Udine. A curare l’esposizione – che sarà aperta al pubblico dal 12 ottobre 2024, giorno successivo alla presentazione del progetto, fino al 30 marzo 2025 – sarà Alessandra Santin della Fondazione Giovanni Santin Onlus, partner del progetto “AbitUdine al confronto”.

La mostra sarà ospitata al piano nobile del Palazzo patriarcale udinese, nelle sontuose sale affrescate dal Tiepolo, tra le grottesche di Giovanni da Udine e immersi tra gli antichi manoscritti e libri rari della Biblioteca Dolfin. Qui entreranno in “punta di piedi” sedici straordinarie opere d’arte contemporanea che si metteranno in dialogo e in confronto con l’arte antica.

Sedici opere, otto artisti

Protagonisti della collettiva sono otto artisti che esporranno due opere ciascuno, accuratamente selezionate dal loro ricco repertorio per entrare in vivo dialogo con le sale del Palazzo patriarcale. Entrando nelle sale del Museo Diocesano si potranno quindi ammirare le opere di Olimpia Biasi, Ludovico Bomben, Stefano Jus, Luigi Manciocco, Alberto Pasqual, Pierluigi Slis, Stefano Tubaro e Tamara Zambon.

A partire dal 12 ottobre la mostra sarà visitabile ogni giorno, tranne il martedì, negli orari di apertura del Museo diocesano (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Per accedere al Museo e alla mostra è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0432-25003 o scrivendo a biglietteria@musdioc-tiepolo.it.

La mostra, “Preludio” di altri eventi

La mostra “Preludio”, come suggerisce il nome, è un’anteprima di ciò che dalla primavera del 2025 sarà messo in scena negli ambienti della chiesa-auditorium di Sant’Antonio abate che, riaperta al pubblico e rinnovata nelle sue funzioni espositive, ospiterà incontri culturali e mostre che vedranno appunto l’alternarsi degli artisti ospiti dal 12 ottobre del Museo diocesano di Udine: l’arte di Olimpia Biasi, Ludovico Bomben, Stefano Jus, Luigi Manciocco, Alberto Pasqual, Pierluigi Slis, Stefano Tubaro e Tamara Zambon animerà quindi l’aula della chiesa facendo ruotare attorno a essa una varietà di persone aperte al confronto e al dialogo.

Questo e altri eventi riempiranno la chiesa di Sant’Antonio abate, che riaprirà quindi le porte alla cittadinanza in una rinnovata veste capace di armonizzare l’antico retaggio dei Patriarchi con le moderne espressioni di arte e cultura.