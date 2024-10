UniUd: Incontro del corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. Le sfide globali della UE

“La potenza normativa dell’Unione europea di fronte alle nuove sfide globali”. È il tema della conferenza che si terrà all’Università di Udine venerdì 11 ottobre, alle 17, nella sala Tomadini del polo economico-giuridico (via Tomadini 30/a, Udine). Interverrà Daniela Sicurelli dell’Università di Trento. L’incontro sarà introdotto da Gabriele De Anna, coordinatore del corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee del Dipartimento di Scienze giuridiche. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Il futuro dell’Europa e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia”.

«Nel nuovo scenario internazionale – spiega la professoressa Sicurelli –, la sfida per l’Unione europea consiste nel conciliare la difesa della competitività delle imprese europee e della sicurezza economica degli Stati membri con l’ambizione di proiettare su scala globale i valori e le norme che ne costituiscono le fondamenta».

Per il professor De Anna «l’Unione europea offre agli Stati membri molte opportunità di sviluppo, che le comunità locali devono imparare a conoscere per poterle sfruttare. La necessità di rispettare la normativa europea e la possibilità di accedere ai progetti di finanziamento europei riguardano ormai anche le istituzioni e le imprese che agiscono a livello locale. Per diffondere la consapevolezza pubblica di queste opportunità, il corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee ha organizzato questa serie di incontri mettendo a disposizione degli studenti e di tutti gli interessati sul territorio le sue risorse scientifiche e didattiche».