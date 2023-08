Tra Timau e Forni Avoltri, sulle orme delle portatrici carniche.  Numerosi appuntamenti immersi nella natura per scoprire la storia e le vicende della Grande Guerra

Sulle tracce delle portatrici carniche, solcando sentieri di fondovalle e mulattiere che risalgono i crinali. Sulle cime delle Alpi Carniche, tra Timau e Forni Avoltri, nei musei all’aperto e lungo gli itinerari immersi nella natura si ricordano le vicende della Grande Guerra e le eroiche figure delle portatrici; la guerra in Carnia, lungo le tracce delle portatrici è il calendario tematico che racconta questo pezzo di storia del Friuli Venezia Giulia, con ancora quattro appuntamenti fino al 17 settembre. Per la sua posizione strategica, il passo di monte Croce Carnico e le sue cime circostanti divennero il teatro principale della Grande Guerra in Carnia e già nell’estate del 1915 tutte le vette vennero contese, occupate e militarizzate dalle truppe italiane e austro-ungariche. Resti di baraccamenti, casermette e giganteschi sistemi trincerati d’alta montagna sono alcune delle testimonianze ancora visibili, mentre a valle, nel piccolo paese di Timau, è possibile visitare l’interessante museo della Grande Guerra, l’ossario e scoprire la storia di Maria Plozner Mentil e delle altre portatrici.

Le quattro passeggiate, tutte con partenza alle 9, sono in programma sabato 26 agosto, con “Il museo all’aperto del Pal Piccolo”, domenica 27 agosto con la camminata di dieci chilometri “Tra Passo Cavallo e il Pal Grande – Rossboden”, e ancora, il 16 settembre, si visiterà “Il museo all’aperto sul Passo Cavallo” e il 17 settembre “Passo di Monte Croce Carnico – le opere difensive”. Prenotazione obbligatoria all’infopoint di Arta Terme (Tel. 0433.929290, info.artaterme@promoturismo.fvg.it).

A Piancavallo domenica 27 agosto alle 9.30 è in programma l’escursione gli-alti-pascoli-di-piancavallo, per scoprire come cambia l’ambiente salendo di quota, tra panorami mozzafiato e meravigliosi scorci (prenotazione obbligatoria, per informazioni: infopoint Piancavallo – 0434 655191 info.piancavallo@promoturismo.fvg.it).

A Sappada si potrà scegliere tra La fienagione, sabato 26 agosto, alle 15 e alle 16 con ritrovo a Cima Sappada, per scoprire in un mini corso questa antica arte con la predisposizione della falce, l’allestimento dei covoni, la preparazione del fieno, oppure la degustazione prodotti tipici di Sappada al Museo, in programma mercoledì 23 e mercoledì 30 agosto, per conoscere prodotti e sapori della tradizione sappadina con racconti e aneddoti di vita passata e presente, nonché la possibilità di scoprire come si viveva nelle antiche case sappadine (ingresso con offerta libera – ore 17.30 con ritrovo alla Borgata cretta, Casa Museo della civiltà Contadina. Per entrambe le esperienze la prenotazione è obbligatoria all’infopoint di Sappada – Tel. 0435 469131 – info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Sauris sono due le escursioni naturalistiche in calendario: Anello del Monte Olbe all’imbrunire, venerdì 25 agosto ore 18.30, con partenza dalla frazione di Lateis (ritrovo al parcheggio Albergo Rist. Pa’ Krhaizar) per scoprire questa incantevole montagna con le luci del tramonto, immersi e avvolti dalla natura circostante, oppure, sabato 26 agosto alle 9.30, Balconi e panorami in Sella di Festons con vista sul Monte Bivera e alle Tre Cime di Lavaredo per salire sui 1934 metri di Sella di Festons incrociando, lungo il percorso, laghetti alpini e i profumi delle erbe, oltre alla vista sulle Dolomiti Pesarine e Sauris (ritrovo: ore 9.30 al Centro Etnografico a Sauris di Sopra, durata tre ore – prenotazione obbligatoria Ufficio Turistico Sauris: 0433.86076, info@sauris.org).

A Forni di Sopra Kolorman: esperienza in baita, sabato 26 agosto ore 17.30, è la serata in una tipica baita per godersi l’atmosfera e il contesto montano davanti a un panorama unico, con vista su Forni di Sopra, e degustare prodotti tipici locali. Venerdì 25 agosto alle 15 e martedì 29 agosto alle 9.30 l’appuntamento è con l’Escursione in e-bike a Forni di Sopra: in sella a mtb a pedalata assistita si andrà alla scoperta della località e dei dintorni, nella natura del parco naturale delle Dolomiti Friulane (Infopoint Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

A Sutrio lunedì 28 agosto alle 9 è in programma il giro in E-bike lungo la panoramica delle Vette: in compagnia di alcune guide locali si attraverseranno sentieri panoramici e boschi scoprendo i tesori nascosti delle montagne, per arrivare in quota al monte Crostis e ammirare il panorama. Martedì 29 agosto, ore 9.30, Il zardin dai siors a Paluzza offre l’occasione di immergersi nel fresco bosco del “Zardin dai Siors” per uno sguardo dall’alto di Paluzza: partendo dall’albergo diffuso della località si passeggia attraversando sentieri naturalistici e percorsi di trekking, dove nell’era antica i “siors” godevano la loro colazione osservando tutta la vallata. Per maggiori informazioni e prenotazioni obbligatorie: Visit Zoncolan (0433- 778921 – info@visitzoncolan.com).

Ad Arta Terme, sabato 26 alle 20, va in scena Le voci del bosco, un’occasione per addentrarsi, assieme a una guida, nei boschi e nei pascoli di Sella Chianzutan tra tramonto e crepuscolo, dove le fitte faggete ospitano una moltitudine di specie e si può apprezzare la melodia dei boschi di sera. Sempre sabato, a Paularo, alle 10 la Passeggiata a cavallo alla scoperta della Val d’Incarojo in sella, a ritmo lento, attraverserà freschi boschi, scrocianti torrenti e vallate dalle viste uniche, offrendo splendidi scorci. Prenotazione obbligatoria all’infopoint di Arta Terme (Tel. 0433.929290, info.artaterme@promoturismo.fvg.it).

A Tarvisio si può scegliere tra la Passeggiata storica – Fort Hensel nel Tarvisiano, venerdì 25 agosto alle 9.30, per una mezza giornata in compagnia di una guida storica sulle tracce della Grande Guerra e del periodo Napoleonico in Valcanale, o La meravigliosa geologia del Tarvisiano-Valle di Riofreddo, mercoledì 30 agosto alle 9, un’escursione che si svolgerà lungo le piste forestali e i sentieri della Valle di Rio Freddo, attraversando il sito di interesse geologico regionale caratterizzato da rocce vulcaniche. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’infopoint di Tarvisio (0482 2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it).

