Tre appuntamenti a cura dell’ERT per il pubblico delle famiglie, Piccolipalchi fa tappa in Carnia

Piccolipalchi fa tappa in Carnia. Domenica 26 novembre la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti e con il sostegno della Fondazione Friuli, approderà al Teatro Candoni di Tolmezzo con lo spettacolo di danza I mille fili di Arianna della compagnia Arearea. Dedicato ai bambini dai 6 anni in su, lo spettacolo in scena alle 17 è l’ultima creazione della coreografa Marta Bevilacqua e vedrà i danzatori Angelica Margherita e Andrea Rizzo ridare vita all’antico mito di Teseo, Arianna e il Minotauro. Piccolipalchi tornerà di scena a Tolmezzo domenica 28 gennaio con Briciole di felicità, spettacolo firmato da ArteVOX Teatro con pupazzi e videoproiezioni per i bambini dai 3 anni e domenica 18 febbraio quando Marco Continanza (Anfiteatro/Unoteatro) presenterà Toma e Carolina, un inno all’amicizia e al valore della diversità dedicato ai bambini ai 6 anni. Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro.

Informazioni e prenotazioni allo 0432 224246, prenotazioni@ertfvg.it . Biglietti in vendita anche online su ertfvg.vivaticket.it. Giunta alla 17^ edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. Per conoscere l’intero cartellone della rassegna e per un approfondimento sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it .