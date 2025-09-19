Treppo Grande (Ud): scontro fra auto e scuolabus pieno di bambini che si rovescia, cinque feriti per fortuna non gravi

Tantissima paura per la ventina di bambini coinvolti nell’incidente stradale che ha coinvolto il loro scuolabus e un auto. Due i piccoli trasportati in ospedale assieme a tre adulti (l’autista dello scuolabus, l’accompagnatore e in conducente dell’auto). L’incidente è avvenuto intorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, lo scuolabus si è ribaltato. La macchian dei soccorsi si è subito attivata, sul posto sul posto automedica, tre ambulanze, elisoccorso, ma anche sei mezzi dei vigili del fuoco con l’elicottero e personale della protezione civile. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro che poteva avere conseguenze più gravi vista anche l’età dei passeggeri.