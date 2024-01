Trieste e Basaglia, tutto esaurito per il film “50 anni di Clu” di Erika Rossi con Massimo Cirri

È una storia profondamente “triestina” e insieme universale per il suo profondo significato, quella che si dipana nel film documentario “50 anni di CLU”, il racconto cinematografico della prima impresa sociale in Italia – e probabilmente anche al mondo – generata dalla visione pionieristica dello psichiatra Franco Basaglia, mettendo la persona al centro della cura, e restituendo il diritto al lavoro alle persone con disagio mentale. E Trieste ha risposto ieri con affetto e straordinaria partecipazione alla prima del documentario diretto da Erika Rossi, prodotto e sostenuto dalla Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia con Ghirigori, scritto dalla regista con lo psicologo e autore Massimo Cirri, nel film cicerone d’eccezione di questa avventura. Teatro Miela sold out nel pomeriggio di sabato 20 gennaio, per l’esordio del film a Trieste Film Festival, e tante persone – un centinaio circa – rimaste fuori dalla sala gremita sia in platea che in galleria. Un bel segnale nel 2024 che si appresta a celebrare i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, il prossimo 11 marzo, E infatti proprio in quella occasione tornerà a Trieste il film “50 anni di CLU”: nell’ambito delle celebrazioni per il centenario sarà proiettato il 15 marzo al Teatro Franco e Franca Basaglia. La Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia è nata a Trieste nel 1972: un progetto per l’epoca del tutto trasgressivo che riuniva 16 pazienti dell’Ospedale psichiatrico – come tali, privi di alcun diritto, dallo sposarsi al fare testamento incluso quello al lavoro – e altri 12 soci fra medici, psicologi e infermieri. Restituire ai degenti la dignità di cittadino e lavoratore era il primo obiettivo di questa innovativa forma di aggregazione imprenditoriale: oggi l’impresa sociale è una realtà di riferimento in italia, con oltre 20.450 cooperative, associazioni e società censite nel Paese. Nel film: parlano i testimoni dell’epoca e chi rinnova ogni giorno la “mission” di CLU: Augusto Debernardi, Giovanna Del Giudice, Peppe Dell’Acqua, Franco Rotelli, Michele Zanetti, Gigi Bettoli, Fabio Pitucco, Roberto Colapietro, Ivan Brajnik, Luis Carlos Candelo, Franco Zanin, Sabrina Domanelli, Garina Oprea, Gioia Poffo, Francesco Trombetta, Mario Cerne, Carmen Roll, Donatelle Grizon, Alessandro Martellos, Luisa Russo, Gianluca Rampini, Marco Nicola, Genziana Polacco, Dagmar Trinajstic, Maria Marian, Mario Stanovich, Diego Doronzo, Alberto Pecorari, Pasqualino Galdo e Gian Luigi Ramos. Info ghiri-gori.com clufbasaglia.it