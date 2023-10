Trieste: Furgone con stipati 20 migranti non si ferma all’alt della polizia e finisce fuori strada. Mamme e bambini all’ospedale

Serata movimentata ieri sera a Rabuiese poco oltre il confine di stato con la Slovenia, in provincia di Trieste. Un furgoncino nel cui cassone chiuso erano stipati una ventina di persone migranti, pare Curdi provenienti dalla Turchia, è finito fuori strada nel corsi di un inseguimento con la polizia di Stato che aveva intimato l’alt al mezzo che invece non si è fermato tentando la fuga. Il risultato è stato che una decina di minorenni sono finiti all’ospedale infantile Burlo Garofolo. I minori erano all’interno di un furgone (guidato da un passeur) assieme alle famiglie, tutte migranti. Una ventina quindi le persone rimaste coinvolte nel sinistro e prese in cura dai sanitari del 118, accorsi sul posto con diverse ambulanze e automediche. Le mamme sono state trasportate al Burlo assieme ai figli. A Rabuiese sono rimaste sei persone adulte, per le pratiche di riconoscimento di rito. Il guidatore e pare un altro uomo che era seduto sul sedile anteriore sono riusciti a dileguarsi approfittando della confusione ma successivamente sarebbero stati fermati. Si tratta di cittadini rumeni mente il furgone, forse a noleggio aveva documenti polacchi.