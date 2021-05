Trieste. Immaginario Scientifico al Magazzino 26: grande entusiasmo per la riapertura

Grande entusiasmo per la riapertura dell'Immaginario Scientifico, a conferma dell'insostuibilità dell'esperienza di visita in presenza. Trieste, 19 maggio 2021 – Grande entusiasmo per la riapertura dell'Immaginario Scientifico: l'alto numero di visitatori delle ultime settimane rappresenta una conferma di quanto l'esperienza museale diretta sia insostituibile. Appena riaperto il museo, il 27 aprile scorso, sono stati tantissimi i visitatori entusiasti e curiosi di scoprire la scienza in modo informale e partecipativo. Il museo, nella sua nuova sede al Magazzino 26 del Porto Vecchio, è aperto al pubblico da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 con prenotazione consigliata. Le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it

L’Immaginario Scientifico al Magazzino 26 è caratterizzato da ampi spazi in cui si trovano apparati interattivi, piccoli esperimenti, dimostrazioni sui fenomeni scientifici. Il pubblico diventa così protagonista di un'esperienza coinvolgente, che consente di scoprire non solo i fenomeni naturali ma le applicazioni più innovative della scienza e le attività di ricerca degli enti del sistema scientifico di Trieste.