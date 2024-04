Trieste: Quel pasticcio chiamato Ovovia…

“In risposta all’interrogazione presentata da Open Sinistra FVG riguardo al progetto dell’Ovovia di Trieste e il ruolo di Arpa, l’Assessore all’Ambiente Scoccimaro ha ammesso i pareri fortemente critici di Arpa sui documenti presentati dal Comune di Trieste nella prima fase e la mancanza di documentazioni indispensabili. Successivamente, il Comune di Trieste ha avviato la procedura di valutazione di incidenza (VINCA), che però è stata sospesa dalla Regione a causa della natura controversa della variante proposta. La Regione ha quindi richiesto il supporto tecnico dell’ARPA per valutare la congruità della documentazione presentata dal Comune di Trieste. Ma l’ARPA ha evidenziato la necessità di ulteriori integrazioni e

adeguamenti nei calcoli dell’impronta di carbonio secondo le normative vigenti, al fine di garantire la correttezza dei dati e la conformità agli standard ambientali. Questa vicenda appare sempre più paradossale per il travagliato e contraddittorio iter procedurale e le continue segnalazioni di documentazione da integrare. Sin dall’inizio, come Open Sinistra FVG siamo stati contrari al progetto di realizzazione della cabinovia per tutti gli aspetti già emersi: scarsa trasparenza e partecipazione dei cittadini, nessun miglioramento nella qualità e quantità dei

trasporti in città, deturpazione del territorio e dell’ambiente già in condizioni di fragilità. Attendiamo ulteriori sviluppi di questa imbarazzante vicenda.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.