Tutto pronto a Paluzza per la 13^ International Race Carnia edizione straordinaria “la mezza d’inverno” in programma per domenica 11 aprile

Confermato il recupero della 13^ edizione della International Race Carnia per domenica 11 aprile 2021. La gara a calendario Nazionale approvata da C.O.N.I.-F.I.D.A.L. si svolgerà anche in zona rossa con riferimento ai DPCM Covid-19. La partecipazione è riservata esclusivamente agli atleti tesserati per la F.I.D.A.L. o con Runcard F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

Dopo aver accusato due battute di arresto, 21 giugno e 6 dicembre 2020, gli organizzatori dell’Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza affrontano il recupero della gara per l’11 aprile con la denominazione: “LA MEZZA D’INVERNO”.

Importante rilevare, vista la stagionalità del recupero, il cambio del tracciato, da “evento di alta montagna” a “corsa di fondo valle”. Considerata infatti la stagione invernale/primaverile, il quartier generale dalla località Laghetti è stato trasferito a Paluzza centro, modificando radicalmente il percorso in modo tale da essere fruibile nelle instabili giornate del periodo.

Così viene proposto un evento sportivo di fondo valle che bacia tutti i paesi della conca dell’Alto But. Nell’ordine: Rivo, Noiaris, Priola, Sutrio, Cercivento, Naunina, Zenodis, Treppo-Ligosullo, Englaro e Paluzza, per una distanza complessiva di km 21,097 la distanza classica della mezza maratona, con un dislivello di 480 m.

Iscrizioni, protocollo gara (vedi Regolamento), Autodichiarazione e maggiori informazioni sul sito:

www.racecarnia.it