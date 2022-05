Tutto pronto per la I edizione di TRIESTEinbicicletta, pedalata adatta a tutti gli amanti delle due ruote

E' tutto pronto per la prima edizione di TRIESTEinbicicletta, una pedalata in bicicletta dedicata e adatta a tutti gli amanti delle due ruote a pedali (amatori, principianti e professionisti) organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica TRIESTE BIKE. L’evento, che si svolgerà nelle giornate del 6, 7 e 8 maggio 2022, permetterà ai partecipanti di poter scegliere fra tre percorsi che suddivideranno i ciclisti a seconda della loro preparazione atletica: sono previste infatti tre diversi percorsi in base ad altrettanti gradi di difficoltà e contraddistinti da una specifica colorazione. Il Percorso Verde per amatori e principianti con biciclette ordinarie prevede una distanza di circa sette km. Il Percorso Giallo di circa dieci km. è riservato ad amatori e principianti con biciclette a pedalata assistita. Infine il Percorso Rosso che prevede invece una distanza di circa trenta km. da percorrere su bici da strada/corsa (le iscrizioni per questa categoria sono chiuse in quanto è già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti). La partenza dei Gruppi dei Percorsi Giallo e Verde avverrà con orari diversi, scaglionati a seconda delle categorie dei partecipanti, dallo Stand dell’Associazione TRIESTE BIKE dedicato al settore del cicloturismo che sarà allestito per l’occasione nelle tre giornate in Piazza Vittorio Veneto 1 a Trieste (di fronte al Palazzo delle Poste) e sarà aperto a partire dalle ore 9.00 per iscrizioni, informazioni e prove gratuite. La partenza del Percorso Rosso avrà luogo invece dall'area antistante la Gelateria Il Pinguino di Molo Pescheria, 1.

PERCORSO VERDE – 7/8 km – Facile

Distanza 7/8 km circa – Durata 1h 30 min circa – Fondo stradale piatto – Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo.

Ritrovo domenica 8 maggio alle ore 9.30 presso lo stand dell'ASD Trieste BIKE di Piazza Vittorio Veneto, 1, consegna Sacca Tour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza alle ore 10.00.

Il percorso, da stabilire, prevede una serena pedalata collettiva per tutti attraverso il centro della città di Trieste. (il percorso verrà stabilito compatibilmente con la chiusura del centro nei prossimi giorni sul sito: www.triesteinbicicletta.it)

PERCORSO GIALLO - 15 km - Difficoltà Media

Distanza 15 km circa – Durata 1h 30 min circa – Fondo stradale misto – Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo.

Ritrovo sabato 7 maggio 2022 alle ore 9.30 presso lo stand dell'ASD Trieste BIKE di Piazza Vittorio Veneto, 1, consegna Sacca Tour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza alle ore 10.00.

Partenza dallo Stand di Piazza Vittorio Veneto, 1 per raggiungere il rione di San Giacomo e proseguire poi per la pista Ciclabile dedicata a Giordano Cottur fino a Draga Sant’Elia e quindi in salita fino a Basovizza sull’altopiano carsico, dove i ciclisti saranno attesi da un gustoso e rifocillante banchetto e una ricarica per le E-Bike. Il rientro è previsto per le ore 15.00 sulla Strada statale.

PERCORSO ROSSO - 30 km - Per professionisti

Distanza di circa 35 km – Durata circa 2/3 ore – Fondo stradale misto – Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo.

Ritrovo domenica 8 maggio 2022 alle ore 9.30 presso lo stand dell'ASD Trieste BIKE Piazza Vittorio Veneto, 1, consegna Sacca Tour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza alle ore 10.00.

Partenza dalle Rive di Trieste con ritrovo nell'aera antistante la Gelateria Il Pinguino di Molo pescheria, 1. Con la motonave di linea Delfino Verde si attraverserà il Golfo di Trieste per raggiungere la cittadina di Muggia e poi dirigersi verso Rabuiese (SLO) sul percorso della vecchia ferrovia della Parenzana verso Skofije, Portorose, Buje per poi proseguire quindi verso Verteneglio (HR) dove a tre km. dal paese è previsto l’arrivo presso un tipico agriturismo del territorio per una pausa rifocillante.

L’obiettivo della Pedalata, a prescindere dai benefici dell’attività fisica sempre più riconosciuti e ricercati da tutti – spiegano gli organizzatori - è quello di coniugare la cultura sportiva alla bellezza degli straordinari paesaggi offerti dalle zone attraversate, senza trascurare la ricchezza dei prodotti tipici e unici dell’Istria.

Al fine di garantire il buon esito della manifestazione - adatta a tutte le tipologie di partecipanti - e lo svolgimento delle stessa in assoluta sicurezza, le partenze verranno gestite in base a precise categorie di abilità degli iscritti; tutti i gruppi potranno contare sulla presenza e l’assistenza di esperti ciclisti dello Staff quali apripista e saranno seguiti da vetture e furgoni attrezzati per eventuali interventi tecnici e trasporto di biciclette e/o persone in caso di necessità.

La manifestazione TRIESTEinbicicletta è organizzata e gestita dall’ASD TRIESTE BIKE. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente presso la sede di TRIESTEBIKE in via Galatti, 6 a Trieste, sul sito dell’A.S.D. www.triesteinbicicletta.it e nei tre giorni dell'evento (6, 7 e 8 maggio) presso lo Stand di Piazza Vittorio Veneto, 1. Costo d’iscrizione all’Evento TRIESTE in bicicletta: Le quote per la partecipazione alla biciclettata PARENZANA BIKE sono le seguenti: € 10,00 (con bici) per Tour Verde e ulteriori 10,00 € per l’eventuale bici a nolo fornita dagli Organizzatori; € 15,00 (con bici) per gli altri Tour e ulteriori 10,00 € per l’eventuale bici a nolo fornita dagli Organizzatori; € 10,00 under 18 e over 50 anni; € 5,00 per soci ASD Trieste Bike Sono previsti sconti per i gruppi. La quota di iscrizione comprende: Assicurazione RC, Sacca Tour (contenente borraccia termica, maglietta tecnica, foglio di viaggio con tutte le indicazioni e braccialetto per accedere alle aree di ristoro con bevande e cibo). Sono previsti premi per: il gruppo più numeroso, il ciclista più giovane, il ciclista più anziano.

Per i BAMBINI e gli ANZIANI

L’organizzazione offre un servizio di assistenza esclusivo per garantire ai partecipanti, soprattutto se alla prima esperienza, con figli al seguito e anche se non più giovanissimi, di partecipare all’evento in totale tranquillità ed è sempre a disposizione per qualsiasi evenienza possa presentarsi lungo il percorso. Oltre alla dotazione di un telefono di emergenza e al servizio trasporto bagagli e persone, la comitiva sarà seguita da un Van (furgone) con rimorchio per bici che assicureranno ogni tipo di assistenza. Grazie alla presenza in qualità di main sponsor della Società altoatesina FUN ACTIVE TOURS SRL di Freddy Mair, pluricampione d’Italia di MTB con esperienza ventennale e leader nel settore, alla Pedalata, verranno invitati ciclisti provenienti dalla provincia di Bolzano, da tutto il Nord Italia e dall’ Austria.

PROGRAMMA DELLO STAND TRIESTE BIKE DI PIAZZA VITTORIO VENETO, 1 A TRIESTE

Venerdì 6 maggio 2022

Durante tutta la giornata - a partire dalle ore 9.00 - si accetteranno le iscrizioni per i Percorsi Giallo e Verde e si consegneranno le Sacche Tour ai partecipanti e sarà possibile una prova gratuita delle nuove E-Bike

Sabato 7 maggio 2022

Durante tutta la giornata - a partire dalle ore 9.00 - si accetteranno le iscrizioni per il Percorso Verde con la consegna delle Sacche Tour ai partecipanti

ore 9.30 Ritrovo dei partecipanti al Percorso Giallo

ore 10:00 Partenza gruppo Percorso Giallo

Ore 16:00 rientro e premiazioni

Domenica 8 maggio 2022

Durante pedalata collettiva nel centro di Trieste

ore 9.30 Ritrovo dei partecipanti

ore 10:00 Partenza gruppo Percorso Verde

ore 12.00 rientro e premiazioni

Per i più esperti la vicina e splendida ISTRIA (attraverso la Parenzana)

ore 10:00 Partenza gruppo Percorso Rosso

ore 19:00 Rientro e premiazioni