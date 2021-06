Udine: Al parco di sant’Osvaldo parte la 24^ edizione delle Feste d’Estate

L’inaugurazione del fitto calendario di eventi si terrà il 3 luglio alle ore 10:00 con la passeggiata storico-botanica intitolata CHIAMAMI PER NOME, realizzata con il contributo del Dipartimento di Salute Mentale, tutte le cooperative sociali e le associazioni che quotidianamente svolgono il proprio lavoro per sostenere le persone che vivono percorsi di salute mentale.

Il calendario proseguirà fino a giovedì 30 settembre. La forte attrattiva di questo storico luogo della città e la grande accoglienza delle persone ha generato e riconfermato anche quest’anno la proficua collaborazione con molte altre associazioni culturali, artistiche, sportive, così da proporre un ricco susseguirsi di eventi.

Il pubblico potrà partecipare ad incontri letterari in collaborazione con Bottega Errante e Comunità Nove, Varianti, MissKappa; assistere a spettacoli teatrali con la compagnia TSU Teatro Sosta Urbana e i Teatrarum; incontri e musica con la tappa udinese di LunaticoFestival e concerti in collaborazione con Hybrida e con l’associazione E’ Vento Nuovo, che proporrà anche due importanti momenti sportivi. L’offerta gastronomica è sempre garantita dallo storico Chiosco al Parco ma anche dal piccolo bar itinerante BarSport.

Partecipare ai numerosi eventi non è solo godere di momenti interessanti, culturali o divertenti ma è continuare a testimoniare che il Parco di Sant’Osvaldo è un luogo amato della città, che tutti vogliono sia vissuto, non solo nei mesi estivi. Un luogo che rappresenti la memoria e guardi alla trasformazione.

Durante le passeggiate storiche infatti avremo modo di ascoltare anche le ricerche e i progetti che il “Gruppo Memoria e Trasformazione” ha svolto soprattutto in questo ultimo anno, da quando cioè si è avuto esito che la Regione FVG ha stanziato una cospicua cifra atta a salvaguardare, risanare, ristrutturare edifici e natura, grazie anche al vincolo imposto dalla Soprintenza MIBAC.