Udine, domani al via “Parole di casa”, 3 incontri letterari nell’ambito di Casa Moderna

Si chiama Parole di casa” la rassegna letteraria promossa da Udine e Gorizia Fiere in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge: tre incontri di scena da DOMANI, sabato 2 ottobre, a venerdì 8, nell’ambito di “Casa Moderna” 2021. Un focus dedicato ad autori e libri che sanno parlare a tutti dei nostri spazi, dei nostri oggetti, del design del nostro tempo, per sottolineare il valore e l’evoluzione culturale della “casa”, reso ancora più evidente dopo i prolungati lockdown del periodo pandemico. Appuntamento nell’area eventi del Padiglione 6 della Fiera: si parte domani, sabato 2 ottobre alle 17.30, con la presentazione del saggio “Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita” (Longanesi), che l’autrice Chiara Alessi sfoglierà in dialogo con Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge. Chiara Alessi, ideatrice della rubrica twitter #designinpigiama lanciata in pieno lockdown 2020 con milioni di visualizzazioni, è esperta di design e di cultura materiale, docente al Politecnico di Milano, ed è erede di una dinastia – cult del design italiano: i suoi bisnonni sono infatti Giovanni Alessi Anghini e Alfonso Bialetti, rispettivamente fondatori di Alessi e Bialetti. «Le cose sono concentrati di racconti, memorie, odori, affetti, transizioni, ricordi – spiega Chiara Alessi - Quando perdiamo un oggetto, perdiamo proprio un pezzo di passato.». Per questo attraverso il suo libro ci guida alla scoperta di piccole sorprese legate al mondo che siamo stati capaci di costruirci intorno. Ma il libro è anche una sorta di storia del Novecento, tracciata attraverso gli oggetti: al centro il design, certo, ma anche le persone, le idee, le invenzioni e l’evoluzione dell’identità di un popolo, scandita dalle cose che inventa e utilizza. All’incontro farà seguito l’inaugurazione della mostra inedita “Tante care cose. Gli oggetti che hanno cambiato la vita”, ispirata al libro e curata dallo Studio dell’architetto Marco Viola. Un percorso espositivo dedicato alle illustrazioni del volume, visitabile per l’intera durata della fiera. “Parole di casa” proseguirà martedì 5 ottobre, sempre alle 17.30, con la professional organizer Erika Grazia Lombardo autrice di “La casa leggera. Ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni” (Rizzoli). Ideatrice dell’ ‘Armadio di Grace’ - un servizio di organizzazione professionale per la casa e le attività commerciali che è anche un account Instagram seguito da oltre 370.000 follower – Erika Grazia Lombardo ci insegna a fare le scelte migliori per valorizzare gli spazi, a capire cosa tenere con noi e cosa lasciare andare, come avere una casa viva, ma ben organizzata. Con lei dialogherà la giornalista e scrittrice Fabiana Dallavalle. A suggello della piccola rassegna, venerdi’ 8 ottobre alle 17.30, l’incontro con il fisico Massimo Temporelli, autore e voce del celebre podcast F***ing Genius, volto di molti programmi tv su temi scientifici e tecnologici. Il suo ultimo libro “Noi siamo tecnologia. Dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre” (Mondadori) percorre appunto le dieci invenzioni più affascinanti della storia, dalla stampante 3D alla macchina per il caffè, passando per penna a sfera, lavatrice, telecomando, freno. Ne parlerà con il giornalista scientifico Gianluca Liva. Tutte le info: www.casamoderna.it