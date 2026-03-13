Udine: i carabinieri a seguito di rapide indagini rinvengono materiale sottratto ai vigili del fuoco, tre denunciati

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comado Provinciale di Udine, coordinati dalle Procura di Udine, hanno rinvenuto in un locale ad uso comune di un complesso di edilizia popolare della zona a nord-ovest di Udine il materiale sottratto – nel primo pomeriggio dell’11 marzo us – dal mezzo dei Vigili del Fuoco parcheggiato in piazza I Maggio di Udine. I Carabinieri del Nucleo Investigativo coadiuvati nella fase esecutiva da quelli della Compagnia di Palmanova, Udine e Cividale, a seguito dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e di esercizi commerciali privati, testimonianze e foto dei cittadini presenti al momento del furto diffusi tramite social, nonché dalle fondamentali immagini estrapolate dalla telecamera istallata nell’abitacolo del mezzo dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad identificare e rintracciare, alle prime luci dell’alba, un 27 enne, un 24enne ed un 18enne di Udine resisi responsabili del furto. La perquisizione effettuata presso le rispettive abitazioni estesa all’interno di questo locale ad uso comune di una palazzina del complesso di edilizia popolare, ha permesso di trovare, adagiati sul pavimento, la cesoia idraulica, il divaricatore idraulico ed il pistone idraulico a batteria dei Vigili del Fuoco, del valore stimato di 38mila euro, strumenti necessari per il fondamentale servizio di pronto intervento svolto ogni giorno dal citato Corpo. I tre sono stati denunciati per furto mentre il materiale sarà restituito al Comando Provinciale del Corpo Nazionale.