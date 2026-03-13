Udine. Rinnovato il campo da tennis del parco Ilaria Alpi: sicurezza, qualità e nuovi servizi in arrivo

È stato completato l’intervento di riqualificazione del campo da tennis del parco Ilaria Alpi, restituito alla città con una superficie completamente rinnovata e più sicura per gli appassionati che lo frequentano ogni giorno.

L’intervento promosso dal Comune di Udine ha permesso di sostituire la superficie originaria del campo, risalente agli anni ’90, che presentava diverse criticità: in più punti infatti il tappetino esistente si era distaccato, compromettendo la regolarità del piano di gioco e rendendo impossibile utilizzare l’impianto in condizioni di piena sicurezza.

I lavori hanno previsto la rimozione della vecchia pavimentazione lungo il perimetro, la sistemazione della sottopavimentazione, la realizzazione della nuova superficie mediante fornitura e stesa di tappetino in gomma, il successivo rivestimento acrilico colorato e la tracciatura delle linee del campo. Per la nuova finitura è stato scelto il tradizionale colore “terra rossa”, in continuità con l’immagine classica dei campi da tennis.

L’investimento complessivo sostenuto dal Comune è stato di circa 50 mila euro.

“Questa riqualificazione ha un valore aggiunto molto importante”, spiega l’Assessora allo sport e impianti sportivi Chiara Dazzan. “Attorno a questo campo si è nel tempo creata in maniera naturale una vera e propria comunità sportiva: persone che organizzano spontaneamente, attraverso una chat, per incontrarsi e giocare con frequenza. Intervenire qui significa riconoscere e sostenere una rete di cittadini che vive questo spazio pubblico, lo usa con continuità e lo sente come proprio. È un’alleanza concreta tra amministrazione e utenti, fondata sulla valorizzazione di luoghi che generano socialità, sport e benessere”.

L’amministrazione comunale guarda già ai prossimi interventi: è infatti prevista in futuro anche l’installazione dell’illuminazione automatica sui campi, così da consentirne l’utilizzo anche nelle ore serali e ampliare ulteriormente le possibilità di fruizione dell’impianto.