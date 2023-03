Udine in 15 tappe, autobus e passeggiate per il terzo tour di De Toni nei quartieri cittadini

In autobus e a piedi. Così Alberto Felice De Toni, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 2 e 3 aprile, si muoverà nell’ultimo dei tre appuntamenti che lo ha visto, insieme alla sua coalizione, toccare tanti quartieri delle città. Sabato 4 marzo, alle 12.30, infatti, De Toni partirà da via Cividale per proseguire il suo tour nel centro del capoluogo friulano. Il programma prevede il pranzo (ore 12.30) alla Pizzeria Bella Napoli in via Cividale 102. Da qui, alle 15, si sposterà verso la stazione ferroviaria utilizzando l’autobus n°4. Arrivato nel piazzale della stazione per una passeggiata nel quartiere delle magnolie, il candidato (attorno alle 16.15) prenderà l’autobus n°1 fino in viale Ungheria. Passeggiando quindi verso piazzetta del Pozzo prima e via Aquileia poi, De Toni proseguirà lungo via Vittorio Veneto incontrando nel suo percorso cittadine e cittadini, ma anche commercianti ed esercenti della zona. Alle 17.30 il programma prevede l’arrivo in piazza XX Settembre, dove tra l’altro si trova la sede della coalizione che raccoglie Lista De Toni Sindaco, Pd, Terzo Polo e Alleanza Verdi e Sinistra. Chiuderà il pomeriggio un aperitivo all’Antica Osteria Al Fagiano in via Zanon.