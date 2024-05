Udine: La notte dei lettori 2024 undicesima edizione dal 6 al 9 giugno

Undicesima edizione quella del 2024 a Udine dal 6 al 9 giugno, con l’aggiunta di una giornata rispetto all’anno scorso, e con anticipazioni già dal 1°giugno.

Sono ben oltre 30 i luoghi del festival in città, “stazioni” del viaggio (teatri, piazze, logge, corti, biblioteche, librerie, musei, parchi…) in centro e nei quartieri, animate da letture, spettacoli, mostre, incontri, giochi, dibattiti, a cui si aggiunge Pasian di Prato come uno dei siti di eventi a corollario del festival. A guidarci ci saranno le “bussole”, ragazzi e ragazze a indicarci percorsi.

Oltre 60 gli incontri, 9 anticipazioni già dal 1° giugno fino all’5 giugno tra reading, dibattiti, spettacoli, presentazioni di libri. E poi 2 cacce al tesoro (bambini e adulti), 2 escape room, varie attività per piccoli e ragazzi, e giochi di investigazione per adulti, passeggiate notturne che si vestono di giallo e diurne che si vestono di stupore. Sono 10 le mostre o gli allestimenti a cura dei Civici Musei o di associazioni o istituti scolastici. E 5 le realtà teatrali coinvolte: Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Css, Teatri Stabil Furlan, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Teatro Club, oltre alle compagnie in scena. Nel programma 10 tra spettacoli teatrali o letture sceniche, 10 le iniziative per l’infanzia e adolescenza, 5 gli incontri di poesia. E ancora un concerto per la pace e una performance straordinaria di danza verticale. Ben 8 le librerie coinvolte oltre alla Biblioteca Joppi e alla Ludoteca. Infine 4 le iniziative a corollario del festival. E molto altro ancora… Più di 160 gli eventi in totale tra l’anteprima e il festival a Udine.