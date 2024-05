Liguori: “Sia data attuazione alla legge anti liste d’attesa”

I tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie in Friuli Venezia Giulia sono ancora lunghi, come testimoniano i dati apparsi recentemente sulla stampa. Su 15 specialità riferite a prime visite in priorità “B” a Udine 9 superano il limite dei 10 giorni di attesa, mentre per la diagnostica siamo a 8 su 12. La Consigliera di Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Simona Liguori, chiede a gran voce che si applichi la legge prevista per abbattere i tempi: “Ecco perché è necessario che si applichi con urgenza il piano attuativo per l’abbattimento delle liste d’attesa, tra le cui indicazioni c’è il diritto del cittadino a ricevere il rimborso della visita privata in mancanza della garanzia dei tempi nelle strutture pubbliche e convenzionate. I Cittadini della nostra regione sono negli ultimi anni come non mai vittime di tempi lunghi anche per prestazioni di carattere urgente: risolvere questo problema deve essere la priorità assoluta del governo regionale.”