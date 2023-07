Udine: L’educazione ambientale fa il pieno tra le ragazze e i ragazzi dei centri estivi

Anche nel 2023 l’obiettivo di estendere la cultura e l’educazione ambientale nei centri estivi del Comune di Udine è stato centrato, con un numero di ragazze e ragazzi partecipanti mai così grande dal 2021, anno d’attivazione del progetto Net Education. Più di 500 ragazze e ragazzi sono stati e saranno coinvolti nelle prossime settimane in 27 ore di esperienze, moduli educativi e laboratori legati alla raccolta differenziata, al ciclo dei rifiuti e alla salvaguardia dell’ambiente tramite l’apprendimento di comportamenti sostenibili e rispettosi della natura. Le attività presso i centri estivi del Comune (Giradardini, Pellico, Nievo, San Domenico e Negri) nelle scorse settimane hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazze e ragazzi, che hanno preso parte a numerosi giochi e attività, come il “Memory dei rifiuti”, “Che Bidonata!”, “Il Bowling dei Rifiuti” e “La Tombolissima dei Rifiuti”. In programma ci sono ancora le attività del Summer Play Camp della Ludoteca di Udine, con i prossimi appuntamenti previsti per giovedì 20 e martedì 25 luglio e giovedì 3 agosto.