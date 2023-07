Udine: Pronta ad agosto l’area verde di via Ciconi

La Giunta Comunale che si è riunita martedì 18 luglio ha approvato la perizia suppletiva relativa ai lavori di sistemazione dell’area interna di via Ciconi, in corrispondenza della rotatoria antistante alla sede dell’Unità operativa della Protezione Civile. Il costo complessivo dell’opera ha visto un aumento della spesa di 10 mila euro, rispetto ai 70 mila già stanziati per il progetto iniziale.

L’area era soggetta a parziale degrado e sosta selvaggia di autovetture. Il progetto esecutivo propone la revisione dell’area con la rimozione della zona di sosta in questione e il conseguente allargamento dell’area erbosa.

I lavori in corso, che si concluderanno entro la fine di agosto 2023, hanno previsto inoltre l’esecuzione di nuovi impluvi per il deflusso delle acque piovane e la creazione di un percorso tattilo-plantare per facilitare il passaggio alle persone cieche e ipovedenti. Quest’ultimo intervento, in particolare, è una prassi nella revisione delle aree urbane calpestabili, che prevede in tal senso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’Assessore alla Viabilità Ivano Marchiol ha commentato: “Questa Amministrazione è molto attenta a garantire tutte le infrastrutture utili perché le strade e i marciapiedi della città siano percorribili da parte della cittadinanza. L’equilibrio tra aree verdi, aree di sosta e percorribilità delle strade, garantendo allo stesso tempo accessibilità e sicurezza più ampie possibili, è la chiave per realizzare una città a misura di persona e più godibile per tutti”.