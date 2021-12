Udine: taglio del nastro per presepi Fvg in mostra

Inaugurata oggi, con il taglio del nastro a Udine nella chiesa di sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, “Presepi FVG in mostra”, ovvero l'esposizione di oltre 50 presepi fatti a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del fulcro della proposta presepiale del Comitato regionale delle Pro Loco e rimarrà aperta fino al 9 gennaio. Le opere esposte sono realizzate con molte e interessanti tecniche e moltitudine di materiali, unendo testimonianze di fede a creatività. La mostra - in collaborazione con il Museo Diocesano Udine che ha concesso la prestigiosa sede e curata dall'artista Graziella Ranieri - ospita pure alcune magnifiche opere d'arte gentilmente concesse da alcuni noti e importanti autori friulani del panorama artistico contemporaneo: Gianni Borta, Arrigo Buttazzoni, Giorgio Celiberti, Giordano Floreancig, Renato Picilli e Silvano Spessot.

Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco FVG Valter Pezzarini che ha ringraziato tutte le istituzioni e i presepisti grazie ai quali la mostra è diventata realtà augurando che possa portare ancora più serenità al Natale ormai prossimo, la curatrice della mostra Graziella Ranieri, il direttore generale della Fondazione Friuli Luciano Nonis e il vicario della Diocesi di Udine del monsignor Guido Genero che ha anche portato i saluti del vescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Presente anche la solita pattuglia di politici sempre pronti a saltare sul carro del lavoro degli altri.

ORARI

Fino al 9 gennaio l'esposizione, in piazza Patriarcato, sarà visitabile gratuitamente con il Green pass nei seguenti giorni e orari: dal 4 al 24 dicembre feriali ore 15 -19, sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19; dal 26 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni ore 10-13 e 15-19; sabato 25 dicembre e 1° gennaio chiuso.