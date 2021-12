Sabato premiazioni e inaugurazione della mostra della 22° edizione di Spirito di Vino, concorso di illustrazioni satiriche sul tema del vino

Sabato 11 dicembre alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, via Borgo di Ponte a Cividale del Friuli i membri della giuria e le autorità presenti proclameranno i vincitori della 22° edizione del concorso internazionale di illustrazioni satiriche Spirito di Vino, organizzato annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. “Anche quest’anno, nonostante la particolare situazione” dichiara Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino FVG “Spirito di Vino lascia il segno con la sua satira graffiante e irriverente! Fin dall’esordio, questo concorso ha saputo dimostrare come la scelta di affidare un messaggio sul vino all’espressione pungente della satira sia veicolo di dialogo e confronto tra diverse culture. Quest’anno abbiamo voluto celebrare i 10 anni dall’ingresso di Cividale del Friuli nel prestigioso patrimonio Unesco affidando alla creatività del vignettista Valerio Marini la realizzazione dell’immagine di copertina del calendario, replicata anche su tutto il materiale di comunicazione. Un sincero ringraziamento a Valerio e a tutta la giuria che da sempre sostiene il nostro progetto e al Comune di Cividale per la preziosa collaborazione e ospitalità.” Il sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, esprime soddisfazione: “Poter ospitare la 22° edizione di Spirito di Vino a Cividale, a fine 2021, nell’anno in cui la città ducale celebra il decennale del riconoscimento UNESCO del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 d.C.)”, di cui il nostro Tempietto Longobardo rappresenta il gioiello più prezioso, costituisce una felice conclusione dei festeggiamenti dedicati al patrimonio culturale ma anche l’occasione per valorizzare l’eccellenza enogastronomica del territorio. Il concorso Spirito di Vino ha saputo valorizzare e promuovere, anno dopo anno, la rappresentazione del mondo del vino attraverso il linguaggio della satira: quale magnifica opportunità quindi, ospitarlo proprio quest’anno a Cividale, dove il legame indissolubile presente in questo territorio tra arte e vino è magnificamente rappresentato dai famosi stucchi del Tempietto! Un ringraziamento sentito al Maestro Marini per la sua ironica interpretazione del nostro leggendario Ponte del Diavolo e, naturalmente, al Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia per l’opportunità di poter di nuovo collaborare assieme e celebrare Cividale del Friuli, città d’arte e territorio di vino”. Fino al 9 gennaio 2022 (sabato, domenica e festivi – escluso il 25/12 e la mattina del 01/01 – dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30) potrete visitare nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti la mostra della 22° edizione di Spirito di Vino: le vignette e le illustrazioni satiriche esposte sapranno sicuramente regalarvi sorrisi e inediti spunti di riflessione su temi di attualità, e non solo, rivisti con una graffiante ottica satirica. In questi 22 anni Spirito di Vino è diventato un punto di riferimento per aspiranti vignettisti e professionisti già affermati, acquisendo un respiro sempre più ampio e raccogliendo oltre 9.000 vignette provenienti da oltre 50 paesi del mondo, dall’Indonesia alla Gran Bretagna, dalla Polonia agli U.S.A., dalla Siria all’Uruguay.

L’arduo compito di selezionare le opere per la fase finale e decretare i vincitori è stato svolto da una giuria d’eccezione, capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini, dai vignettisti Emilio Giannelli e Valerio Marini e da nomi illustri del giornalismo e grafica quali Gianluigi Colin, Franz Botré ed Enzo Rizzo, Carlo Cambi, Paolo Marchi, Aldo Colonetti, Fede & Tinto, Francesco Salvi e da Elda Felluga.