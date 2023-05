Udine, vicesindaco Venanzi incontra le Associazioni di categoria

Oggi a Palazzo D’Aronco il Vice Sindaco Alessandro Venanzi ha incontrato, per la prima volta dall’insediamento della nuova giunta, i rappresentanti delle categorie economiche della città. “Istituire un tavolo di confronto permanente è fondamentale per lavorare nella giusta direzione e costruire un piano strategico per lo sviluppo di Udine. – commenta Venanzi – Questa Amministrazione crede fermamente nella cooperazione e nell’ascolto delle esigenze. Già in questo primo incontro abbiamo posto le basi per comprendere le priorità delle associazioni di categoria della nostra città, il Comune lavorerà al loro fianco in questi 5 anni che ci aspettano.” L’assessore al Commercio Alessandro Venanzi ha spiegato che l’impegno della nuova Amministrazione è quella di attuare il Distretto del Commercio per il rilancio delle attività in città, sia in centro che nelle periferie, illustrando i progetti della nuova giunta sulla base delle linee programmatiche. Hanno portato le loro esigenze al tavolo di confronto Luca Tropina di CNA, Giuseppe Pavan, Claudio Freschi e Gianni Lirussi di Confcommercio, Graziano Tilatti e Eva Seminara di Confartigianato, Roberto Simonetti di Confesercenti, Cesare Magalini di Coldiretti, Giovanni Giavedoni di Confagricoltura e Rodolfo Titolo di Udine Idea. Temi principali dell’incontro il riesame della ZTL per le attività di carico e scarico merci, la revisione del trasporto pubblico locale e l’approvazione del nuovo regolamento del commercio.