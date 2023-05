Moretuzzo e Bullian: «CPR, urgente una ispezione da parte del Consiglio regionale»

«Le immagini giornalistiche diffuse dalla trasmissione televisiva Piazzapulita che riguardano il CPR-Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo sono l’ennesima indicazione di una situazione che deve essere chiarita e non può ulteriormente essere tollerata. Già nella scorsa legislatura ho chiesto più volte una risposta rispetto ai segnali di grave disagio che periodicamente arrivano dalla struttura di Gradisca d’Isonzo, senza avere alcuna risposta dalla Giunta», afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo in riferimento alle immagini sconvolgenti sulla vita dei migranti all’interno di alcuni CPR, tra cui quello di Gradisca d’Isonzo, che Piazzapulita manderà in onda stasera in versione integrale. «Intendiamo chiedere al Presidente della VI Commissione consiliare Novelli di promuovere urgentemente una visita dei membri della Commissione, competente per materia, al CPR – aggiunge il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Enrico Bullian –. La gestione dei flussi migratori e il tema dell’accoglienza sono questioni complesse che non possono essere affrontate con slogan e semplificazioni stereotipate, come troppo spesso avviene anche da parte di chi ha responsabilità di governo».