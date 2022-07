Udin&Jazz 32, gli eventi di giovedì 14 luglio: al Palamostre Udine Vijay Iyer Trio

Udin&Jazz porta nel capoluogo friulano, giovedì 14 luglio alle 22.00 al Palamostre, il trio di Vijay Iyer con “Uneasy”, il concerto-evento di quello che i lettori di Musica Jazz hanno eletto come Miglior gruppo dell’anno. Nel 2021 Vijay Iyer (piano) assieme a Linda May Han Oh (contrabbasso) e Tyshawn Sorey (batteria), ha attraversato l’Europa registrando con questo lavoro quasi ovunque il tutto esaurito. Il London Jazz News ne ha parlato come di un "concerto straordinario"; il quotidiano tedesco Mannheimer Morgen è arrivato a descrivere il trio di Vijay "il nuovo standard dei trii con pianoforte", per il Frankfurter Allgemeine il pianista "suona emotivamente e sensualmente, immaginando una combinazione di Fats Waller, Thelonious Monk e Keith Jarrett"; su Musica Jazz, che lo inserisce nella “cerchia dei semidei”, Vijay dichiara: «La musica è uno spazio per le emozioni, i sogni e l’immaginazione». Un concerto che promette un Jazz che suona magia. La serata del Palamostre si aprirà alle ore 20.00 con Scenario Tour 2022: tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro, sul palco di Udin&Jazz il progetto artistico dei C’Mon Tigre, nato da un’idea di un duo incognito che coinvolge diversi artisti nazionali e internazionali in uno scambio dialogico tra voci, elettronica, chitarre, fiati, percussioni, che modellano paesaggi sonori unici. “Scenario”, il loro nuovo disco di inediti, non è solo una proposta musicale ma un meltin-pot di linguaggi che, oltre alla musica, coinvolge le arti visive e performative. La formazione a Udine vede schierati insieme ai due C’Mon Tigre, Pasquale Mirra (vibrafono), Mirko Cisilino (tromba, flicorno, effetti), Beppe Scardino (Sax, effetti, Marco Frattini (batteria). Una serata ricca di riflessioni sulla musica e sulle arti performative contemporanee che potrà essere seguita anche su Radio1, media partner del Festival, grazie a Max de Tommasi che conduce “Torcida” in diretta dal Palamostre tutti i giorni dalle 20.30 alle 23 con approfondimenti, interviste, collegamenti. Gli Aperitivi jazz, sempre all’Osteria Alla Ghiacciaia alle ore 18.30, sono animati dal duo composta da Michele Pirona, chitarra e Stefano Andreutti, percussioni. La biglietteria del Teatro Palamostre t. 0432 506925 apre alle ore 17.30. Biglietti anche su Vivaticket - Info e prenotazioni: tickets@euritmica.it t. 0432 1720214.