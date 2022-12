Udin&Jazz Winter #: domani “Nubi”. Marco Brosolo: “Cantata per Pier Paolo Pasolini”

Dopo il successo di “Profezie”, in scena ieri al Teatro San Giorgio di Udine nella prima delle due serate che Udin&Jazz Winter #3 dedica a Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, regista di origini friulane, nel centenario della sua nascita, giovedì 8 dicembre è in programma un doppio appuntamento.

La serata inizia alle 18.00 con l’affascinante nuovo progetto dell’artista friulano/berlinese Marco Brosolo dal titolo “Nubi”, un’immersione nella profondità poetica dell’universo pasoliniano che abbraccia scritti, interviste televisive degli anni ‘60 e ’70 e dialoghi dei film. L’artista pone alcune poesie di Pasolini al servizio delle sue canzoni, estrapolando alcune frasi rilasciate dal poeta durante le innumerevoli interviste e componendo così dei testi in cui il linguaggio, diverso da quello delle poesie, è diretto e comprensibile a tutti. “Nubi” è il frutto di una collaborazione internazionale tra artisti italiani e tedeschi e i brani sono cantati in italiano, tedesco e in diverse forme di friulano. Sul palco con Marco Brosolo, voce, chitarra e sintetizzatore, Jacopo Zanette, batteria acustica, Francesco De Luisa, pianoforte e Leo Virgili, basso, chitarra, trombone e theremin.

Alle 20.30, 4 giovani artiste di gran talento vocale, Alba Nacinovich, Juliana Azevedo, Caterina De Biaggio e Laura Giavon riportano sul palcoscenico, dopo molti anni, la celeberrima “Cantata per Pier Paolo Pasolini” di Giovanna Marini, in una performance vocale dal titolo “Soffia il Cielo”. «Cosa dobbiamo cantare? Perché cantare, quando il mondo non canta più? », si chiedono le artiste. In un’epoca in cui la difficoltà di dire e di raccontare pervade il cuore e raggiunge la voce, queste quattro giovani cantanti, accomunate da simili domande e tormenti, affrontano la cantata, mai così attuale: una musica di un compositore donna, ancora vivente, dedicata alla più grande mente italiana, bistrattata, stuprata, uccisa.

Biglietti online e nei punti vendita del circuito Vivaticket – La biglietteria al Teatro San Giorgio apre alle ore 17 – info +39 04321720214 – www.euritmica.it.