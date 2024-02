Un convegno per i 35 anni di fondazione della Casa per l’Europa di Gemona

Sabato 2 marzo 2024 mattina, a partire dalle ore 10:30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Boton a Gemona avrà luogo un convegno aperto al pubblico per celebrare i 35 anni di attività dell’Associazione Casa per l’Europa di Gemona. Sarà ripercorso l’impegno e la presenza dell’Associazione nel segno dei valori costituenti dell’Unione europea dall’anno della sua fondazione fino ad oggi. Si vedrà come, da oltre un anno, la Casa per l’Europa di Gemona opera nella nuova sede dell’ex biglietteria della Stazione Ferroviaria di Gemona messa a disposizione dal Comune di Gemona, spostamento che ha rappresentato una svolta significativa perché è presente in un punto nevralgico per l’intero territorio con la possibilità di una maggiore interazione con la popolazione in generale e con i turisti in particolare: oltre al servizio di “Informagiovani” per conto del Comune, è stata instaurata anche una collaborazione con la Comunità di Montagna del Gemonese e PromoTurismoFVG per l’accoglienza turistica. Oltre a ciò, fin dalla sua fondazione avvenuta 35 anni fa con la Legge Regionale 6/1989, l’Associazione si impegna per formare nei giovani, e non solo, una coscienza civile europea basata sui valori del pluralismo, della pace e della cooperazione fra i popoli, ponendosi sul territorio come tramite delle Istituzioni Comunitarie Europee per i programmi e le opportunità destinati al mondo dei ragazzi. Inoltre, lo sportello dell’Associazione opera in rete con agenzie comunitarie, nazionali e locali e fa parte della Rete Italiana Eurodesk, la struttura del programma comunitario Erasmus+.

Il Convegno si aprirà con i saluti del Presidente della Casa per l’Europa di Gemona Ivo Del Negro, del Sindaco di Gemona Roberto Revelant e del Sindaco di Montenars Claudio Sandruvi, che è stato anche il primo Presidente della Casa per l’Europa. Seguiranno poi le riflessioni del Dottor Paolo Braida, già Assessore Regionale agli Enti Locali nell’anno di fondazione dell’Associazione e socio fondatore, di Diego Carpenedo, già Consigliere Regionale e Senatore e socio fondatore, e del Professore Renato Damiani, esperto di integrazione europea, anche lui socio fondatore e da sempre collaboratore della Casa per l’Europa. Concluderà gli interventi l’Assessore Regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli.

Il convegno è aperto al pubblico e al termine è previsto un momento conviviale sotto la Loggia del Municipio di Gemona.