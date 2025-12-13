Un Natale tutto da scoprire attende i visitatori al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo

Al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo si respira la magica atmosfera delle feste: tra luci, decorazioni e attività per bambini, il periodo natalizio è il momento ideale per riscoprire le tradizioni della Carnia, all’insegna della creatività e della condivisione.

La facciata del Museo, recentemente restaurata, si presenta in una veste del tutto nuova, impreziosita dalle decorazioni natalizie che rendono gli esterni di Palazzo Campeis ancor più suggestivi. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Consorzio Boschi Carnici e la ditta Siciliani, un incantevole arco di abete bianco arricchisce l’ingresso del Museo, dove è da poco stato ricollocato l’imponente portone in legno del XIX secolo, oggetto di un’importante opera di restauro realizzata grazie al contributo del Consorzio BIM Tagliamento.

Nuove proiezioni a tema natalizio si preparano, inoltre, a illuminare la facciata del Palazzo: un modo speciale per accogliere i visitatori durante le feste.

Previsto anche un ricco programma di attività per i più piccoli, che animerà il Museo nel mese di dicembre. Domenica 14 dicembre, il Museo inaugura le feste con due laboratori dedicati a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. La mattina, dalle ore 10.00, si comincia con “Mani in Pasta… Pasticcieri al Museo!”: grazie alla collaborazione della Pasticceria Manin, i bambini vestiranno i panni di piccoli pasticcieri per dar vita a dei golosi biscotti a tema natalizio. A seguire, dalle 11.30, con il laboratorio “Decoriamo il Natale”, potranno liberare la fantasia e dar forma a delle originali decorazioni natalizie. La mattinata si concluderà con uno spuntino tutti insieme.

Nel pomeriggio, alle 14.30, le attività proseguiranno con il laboratorio “Decoriamo gli gnomi della Thun”: grazie alla collaborazione del negozio “La Farfalla” di Tolmezzo, i più piccoli potranno divertirsi a colorare dei simpatici gnomi ispirati alle fiabe.

Gli appuntamenti per bambini continueranno anche durante le feste: martedì 30 dicembre, alle 15.00, il laboratorio “La Calza magica della Befana” attende i piccoli visitatori che con nastri, colla e fantasia potranno realizzare una calza pronta per essere riempita di sorprese dalla Befana. Il pomeriggio si concluderà con una pausa golosa per tutti.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione scrivendo a info@museocarnico.it o telefonando allo 0433 43233; è prevista una piccola quota di partecipazione.

Nel mese di dicembre il Museo Carnico ospita, inoltre, alcuni appuntamenti musicali della storica rassegna dei Concerti di San Martino in Carnia, organizzata dall’Associazione Gli amici della Mozartina e giunta quest’anno alla ventitreesima edizione. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 13 e 20 dicembre e domenica 21 dicembre (tutte le informazioni sul sito www.museocarnico.it).

Durante le feste il Museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.