Palmanova, “Le vie del Leone”- Presentata guida fotografica e mappa cicloturistica

A otto anni dal riconoscimento Unesco delle “Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo – Stato da Terra, Stato da Mar Occidentale”, Palmanova celebra il suo patrimonio con la presentazione di una guida fotografica e di una mappa cicloturistica.

«Siamo particolarmente orgogliosi che Palmanova abbia coordinato la realizzazione di questa guida, pensata per offrire una panoramica completa delle città fortificate e del loro straordinario valore storico, culturale e turistico», ha affermato il Sindaco Giuseppe Tellini.

Si è svolta oggi, nel Salone d’Onore del Municipio di Palmanova, la presentazione ufficiale della guida fotografica “Viaggio tra le fortezze della Repubblica di Venezia. Dalla Terraferma all’Adriatico”, realizzata nell’ambito del progetto “Turismo innovativo in viaggio tra le opere di difesa veneziane” sostenuto dal Ministero del Turismo. In video collegamento anche i rappresentanti dei Comune di Bergamo e Peschiera del Garda.

La pubblicazione di 131 pagine raccoglie le immagini più significative delle fortificazioni di Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova per la componente italiana, Zara e Sebenico per quella croata e Cattaro per quella montenegrina, testimonianze architettoniche uniche riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Unesco il 9 luglio 2017.

Durante l’incontro è stata inoltre presentata e omaggiata ai partecipanti la nuova mappa tematica “La Via del Leone”, un itinerario cicloturistico di oltre 500 km che collega le tre città italiane di Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova, attraversando colli, acque e pianure, piazze, monumenti ed elementi architettonici e offrendo un viaggio lento e immersivo nella storia. Uno strumento cartaceo che sarà distribuito dagli infopoint turistici della tre città. Attraverso un QR code, è possibile scaricare la traccia GPX dell’intero percorso, pensato per valorizzare le fortificazioni veneziane lungo l’Adriatico e guidare il viaggiatore seguendo il simbolo del Leone di San Marco. Info e download su www.thevenetianfortresses.com

«Ringraziamo il Ministero del Turismo per il sostegno e la lungimiranza nel valorizzare la rete delle fortificazioni veneziane, auspicando che la guida e la mappa possano invitare al viaggio, alla scoperta e alla conoscenza di un patrimonio condiviso di eccezionale valore. In questi anni il nostro impegno è stato rivolto alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio dell’umanità; con questi strumenti innovativi contribuiamo anche ad accrescere nei cittadini e nei visitatori la consapevolezza di appartenere a un sito seriale transnazionale che unisce fortificazioni storiche in Italia, Croazia e Montenegro, di eccezionale valore», ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo Silvia Savi.

Ai presenti è stato anche distribuito il Calendario 2026, realizzato dal Comune di Palmanova, che nei prossimi giorni sarà consegnato anche alle associazioni cittadine, con fotografie inedite dei diversi siti che compongono la rete Unesco.

Il sito www.thevenetianfortresses.com è invece la piattaforma ufficiale dedicata alla promozione delle opere difensive veneziane del XVI-XVII secolo, con informazioni sulle fortezze, itinerari turistici e contenuti approfonditi legati alle tre città italiane.

Per l’occasione, nell’Atrio del Municipio, è stata allestita anche una mostra fotografica dedicata alle sei città che costituiscono il sito Unesco, con immagini e storie che ne raccontano la straordinaria eredità.