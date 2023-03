Una foto contro gli stereotipi “Amo” arriva a Monfalcone

Mai come ora il tema del contrasto agli stereotipi di genere è tema molto sentito e discusso. Le aspettative sui comportamenti maschili e femminili all’interno di un contesto socioculturale sono ancora codificate in maniera rigida e vanno a minare il concetto di rispetto della persona in quanto essere umano. In un’ottica di lotta alle discriminazioni di ogni genere, venerdì 3 marzo alle ore 18.30 verrà inaugurata presso Il Carso in Corso, in corso del Popolo 11, la mostra fotografica “Amo” a cura dell’A.C.P. Officina di Ideeali Progressisti per Monfalcone. La mostra approda a Monfalcone dopo Trieste, Mestre, Turriaco e Merano, e si inaugurerà alla presenza dell’autore, Antonio Ferrari, fotografo veneziano per passione e Antonio Parisi, attivista per i diritti della comunità arcobaleno e direttore artistico del gruppo LGBQTI+ Jotassassina di Trieste. Le immagini che saranno esposte immortalano persone che si scambiano l’atto di amore più semplice e più spontaneo: il bacio. Undici fotografie di baci, di persone tanto diverse fra loro ma accomunate da un minimo comune denominatore, l’amore; sullo sfondo, magnifici scorci di Trieste. Attraverso un gesto così semplice come il bacio si celebrano l’umanità e l’amore senza differenze né discriminazioni. Un pannello inoltre riporta il ddl Zan, che è fra i motivi ispiratori della mostra. In esclusiva per la mostra di Monfalcone ci sarà anche un breve filmato dedicato al backstage: vedremo come Antonio Ferrari ha lavorato con le persone coinvolte in questo progetto che si è sviluppato attraverso le vie di Trieste. La mostra rimarrà aperta fino al 1° aprile; per valorizzarla ulteriormente si terranno tre incontri culturali, sempre a Il Carso in Corso, al venerdì alle 18.30, che avranno come tema il bacio declinato nell’arte, nella musica e nel cinema. Il 10 marzo si inizierà con “Il bacio nell’arte” a cura di Luca Geroni, docente ed esperto di storia dell’arte. Il 17 marzo sarà la volta de “Il bacio nella musica” con la partecipazione straordinaria di Fabio Turchini, professionista poliedrico, scrittore e saggista insieme a Giorgio Pacorig al pianoforte. Il 24 marzo chiuderà la rassegna “Il bacio nel cinema”, che verrà esplorato da Elisa Battistella, docente, laureata al DAMS ed esperta di cinema.