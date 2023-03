Dal Zovo M5s: “Rimane la contrarietà alla centrale a gas a Monfalcone”

“La nostra posizione non è cambiata: rimane il no deciso al progetto di centrale a gas a Monfalcone”. Lo affermano la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, e i candidati pentastellati alle regionali 2023 della circoscrizione di Gorizia, dopo la firma dell’accordo tra Regione e A2A per lo smantellamento della centrale a carbone. “Non ci facciamo sedurre dalla previsione dell’utilizzo anche di idrogeno verde – rimarca l’esponente M5S -. Si tratta di uno specchietto per le allodole, utile per nascondere la realtà che vede piazzare una fiammante centrale a gas vicino alle case”. “Il Comune di Monfalcone ha ceduto, facendosi garantire una serie di interventi (parco pubblico, una stazione marittima, albergo, bar, ristorante, pista ciclabile) per dare il via libera all’intervento – conclude Dal Zovo -. Noi invece non cediamo, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute della popolazione non possono essere scambiate con nulla: quel progetto non andava fatto, senza se e senza ma”.