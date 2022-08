“Una Giudecca a Latisana. Mappa, storie, tradizioni”

Il Comune di Latisana da tempo immemorabile possiede un’opera molto interessante e preziosa, già pubblicata e conosciuta, ma poco fruibile al pubblico: un disegno a volo d’uccello che riproduce la città di Latisana nei secoli passati. La mappa è stata realizzata da Antonio Banchieri (o Bancheri) nel 1834, sulla base di un rilievo settecentesco del perito Antonelli, conservato alla Biblioteca Joppi di Udine. Vi sono illustrati

strade, piazze, chiese, palazzi, personaggi, proprietà, attività produttive, il tutto corredato da una dettagliata legenda manoscritta che consente il confronto con l’assetto urbanistico attuale. La pianta versava in condizioni di grave degrado, pertanto l’Assessore alla Cultura, anche su sollecitazione di un utente della biblioteca, ha ritenuto di avviare con urgenza un intervento conservativo per salvare il disegno

e tramandarlo ai posteri. I lavori, realizzati dal Centro Studi e Restauro di Gorizia, si sono svolti durante l’estate e hanno consentito il recupero integrale dei pigmenti pittorici applicati sopra il disegno e della relativa vernice di copertura. “Quando, entrando nell’ufficio del sindaco, ho notato per la prima volta questo disegno ne sono rimasta subito affascinata: sembra uno scatto fotografico realizzato da un drone, solo che l’immagine riproduce la Latisana di alcuni secoli fa. Mi hanno colpito molto i personaggi, le barche sul Tagliamento (ricordo che la nostra città era un importante e ricco porto fluviale), ma soprattutto la precisione con cui tutto è stato riprodotto, con dovizia di particolari e un grande dettaglio. E’ davvero una testimonianza straordinaria e preziosa che ci parla del nostro passato e della nostra storia, per questo motivo ho voluto fortemente avviare un progetto di restauro e valorizzazione, affinché tutti i cittadini, gli studenti e il pubblico in generale possa godere, nel presente e nel futuro, di questo importante bene culturale” racconta l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto. La mappa restaurata verrà presentata al pubblico in occasione di un evento dal titolo UNA GIUDECCA A LATISANA. MAPPA, STORIE, TRADIZIONI, che è stato concepito non solo come restituzione di un bene archivistico alla comunità, ma anche come approfondimento di un particolare aspetto della storia locale, legato alla presenza di un ghetto ebraico, o meglio, di una giudecca, come verrà meglio precisato e spiegato durante

il convegno di domenica 4 settembre. A Latisana infatti i documenti attestano la presenza di una comunità ebraica, che era ubicata presso l’attuale Corte Chiarcos (Anthea Art Gallery). Al punto 54 della legenda della mappa è chiaramente indicato il ghetto, pertanto si è deciso di presentare al pubblico la mappa restaurata proprio in occasione della Giornata europea della cultura ebraica, che cade appunto la prima domenica di settembre.

Orario Biblioteca

Lunedì: 09:30-13:00 / 15:00-18:30

Martedì: 15:00-18:30

Mercoledì: 09:30-13:00 / 15:00-18:30

Giovedì: 15:00-18:30

Venerdì: 09:30-13:00

Sabato: 09:30-13:00

Comune di Latisana

Piazza Indipendenza, 74

Latisana (UD)

www.comune.latisana.ud.it

Certificata (PEC): comune.latisana@certgov.fvg.it

Tel. Centralino: 0431 / 525 111

Dati Fiscali

C.F. 83000470308

P.IVA 00985920305

Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ

IBAN: IT 74 H 05336 63900 000030438147

La manifestazione è articolata in diversi appuntamenti: una mostra di ceramiche ispirate alla cultura ebraica,

realizzate dall’artista Lorena Chiarcos, un convegno che approfondirà l’intervento di restauro, la storia della

comunità ebraica latisanese e le principali tradizioni ebraiche, un concerto di musica klezmer e, in appendice,

un concerto di musica ebraica antica (giovedì 29 settembre).

Numerose le collaborazioni per questo progetto, che ha visto il sostegno della Fondazione Friuli e di Rotaract

Club Lignano Sabbiadoro-Tagliamento e i partenariati di ARLeF, Anthea Art Gallery, Associazione Amici

Israele – Gorizia, Associazione culturale la Bassa, Associazione Pro Latisana, Centro Studi e Restauro di

Gorizia, Dramsam Centro Giuliano di Musica Antica, IAL FVG, ISIS “E. Mattei” di Latisana, Parrocchia di San

Giovanni Battista di Latisana.

Di seguito il programma dettagliato di domenica 4 settembre:

MOSTRA “Trasformazioni”

Luogo: Anthea Art Gallery (Corte Chiarcos), piazza Duomo 34, Latisana

Orario: 16.30

CONVEGNO

Luogo: ex Stazione ippica, via Beorchia 22, Latisana

Orario: 17.30

Introduzione dell’Assessore alla Cultura Martina Cicuto

“Una mappa per Latisana: il restauro conservativo della pianta del Banchieri”, a cura del Centro Studi e

Restauro

“Presenze ebraiche a Latisana”, a cura dell’Associazione la Bassa:

“Il contributo storico, economico e culturale della comunità ebraica nella terra di Tisana” di Roberto Tirelli

“Gli ebrei e i banchi di pegno nella terra di Tisana” di Benvenuto Castellarin

“Tradizioni ebraiche” di Lorenzo Drascek

“Corte Chiarcos, sede dell’antica comunità ebraica di Latisana” di Lorena Chiarcos

Seguirà aperitivo kasher, a cura degli allievi di IAL FVG

CONCERTO DI MUSICA KLEZMER con la ZIGANOFF JAZZMER BAND

Luogo: Teatro Odeon, via Vendramin 72, Latisana

Orario: 21.00

In appendice alla Giornata:

CONCERTO “UNA FESTA EBRAICA” dell’ensemble LUCIDARIUM

Data: giovedì 29 settembre ore 21.00

Luogo: Chiesa di San Giovanni Battista (Duomo)

Il concerto sarà preceduto, alle ore 20.00, dalla visita guidata al Duomo a cura degli “apprendisti ciceroni”

dell’ISIS Mattei di Latisana.

Questo concerto rientra nel Festival Internazionale di Musica Cortese 2022.

INFO E PRENOTAZIONI

Biblioteca Civica di Latisana

Tel. 0431/525179-181

Cell. 338/6879837

e-mail biblioteca@comune.latisana.ud.it

Accesso gratuito, su prenotazione (via e-mail o whatsapp).

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid vigente.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Latisana.

La mostra all’Anthea Art Gallery sarà liberamente visitabile fino al 30 settembre 2022.

Ma non sarà finita qua. Nel corso dell’autunno la mappa diventerà “viva e parlante”: verrà infatti sviluppata in

3D, con animazioni e approfondimenti storico-culturali, con contenuti in italiano e friulano, in modo da renderla

più accattivante e attraente anche per il pubblico contemporaneo, soprattutto quello giovanile. Quest’ultima

fase del progetto verrà presentata a fine anno.

Per motivi di conservazione, la mappa originale non potrà essere esposta al pubblico in modo permanente; al

suo posto sarà visibile una riproduzione fotografica ad alta definizione, fedelissima all’originale, che sarà

collocata nel corridoio centrale del piano nobile del municipio.