UniUd: conferenza sugli scenari economici, con Cristiano Borean, capo area finanza Generali

“Le scelte strategiche nei nuovi scenari economici e finanziari”. È il tema della conferenza che il chief financial officer di Generali, Cristiano Borean, terrà all’Università di Udine lunedì 21 novembre, alle 15.30, nell’aula 3 del polo economico giuridico (via Tomadini 30/a). L’incontro è promosso dal dipartimento di Scienze giuridiche, in collaborazione con quello di Scienze economiche e statistiche, nell’ambito dei corsi di diritto commerciale, tenuto da Rocco Lobianco, e di contratti di impresa, tenuto da Alfredo Antonini. L’incontro sarà aperto dai saluti del prorettore Andrea Cafarelli, della direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche, Elena D’Orlando, e introdotto da Rocco Lobianco. Concluderà Alfredo Antonini.

Borean traccerà una previsione sugli scenari economici e finanziari futuri, «cercando di individuare – spiega Lobianco – le scelte strategiche che, a vario titolo, dovranno essere adottate per raccogliere e vincere le importanti e delicate sfide future».

Nato a Trieste nel 1973, Cristiano Borean è chief financial officer di Generali dal luglio 2018. È inoltre presidente del Mib Trieste School of management. Dal 2015 è stato chief financial officer e membro dell’executive committee di Generali Francia. Entra in Generali, nella capogruppo, nel 2003 come derivatives trader, diventando nel 2004 responsabile degli investimenti obbligazionari e della tesoreria del portafoglio assicurativo del branch Generali nel Regno Unito. Nel 2005 è vice responsabile del Financial risk management group project coordination. Nel 2006 è senior analyst nel dipartimento di Asset e Liability Management di Generali France con focus sul business risparmio e pensioni. Dal 2007 è responsabile della Quantitative finance e vice responsabile della Strategic asset allocation della capogruppo. Nel 2009 entra in Genertel come responsabile del settore Non-motor diventando nel 2012 responsabile dell’Area prodotti e servizi. Nel 2013 è nominato Group head of corporate finance della capogruppo. Borean è laureato in Fisica all‘Università di Trieste e ha conseguito il Ph.D. in Fisica delle particelle con un esperimento presso l‘Università di Stanford. Prima del suo ingresso in Generali ha fatto ricerca presso il Cern di Ginevra e alla Stanford University.