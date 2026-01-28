UniUd: domani, psicologia del benessere e della felicità, incontro online

“Psicologia del benessere e della felicità”. È il tema del seminario online che l’Università di Udine terrà domani, giovedì 29 gennaio, dalle 16. Interverrà Cristiano Crescentini, docente di Psicologia clinica e delegato dell’Ateneo per il Servizio di supporto psicologico. Per partecipare andare al link https://rb.gy/9u3d58 . È il tema delche l’Università di Udine terrà domani,. Interverrà, docente di Psicologia clinica e delegato dell’Ateneo per il Servizio di supporto psicologico. Per partecipare andare al link

Nel corso del seminario verrà introdotta la psicologia positiva, cioè lo studio scientifico del funzionamento umano positivo e fiorente, e verrà evidenziata la sua utilità nello studio e nella promozione del benessere degli individui.