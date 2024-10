Università del Friuli: Domani a Paluzza, progetti studenti su borgo storico

Riqualificare dal punto di vista architettonico e urbano il borgo storico di Paluzza privilegiando l’utilizzo del legno. È l’idea sulla quale hanno lavorato 22 studenti del corso di laurea in Scienze dell’architettura e di laurea magistrale in Architettura dell’Università di Udine che domani, sabato 26 ottobre, presenteranno i loro progetti. L’appuntamento si terrà nel municipio di Paluzza (via Roma 50), con inizio alle 10.

Si tratta dell’atto finale del progetto di residenza-studio di progettazione “Il bosco nel borgo. Il borgo nel bosco” organizzato dal Comune di Paluzza e dal Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura.

Le presentazioni saranno introdotte, per il Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, da Marco Petti, coordinatore della Sezione Ingegneria civile e architettura, e Alberto Sdegno, ordinatore dei corsi di studio in Architettura.

Seguiranno due interventi. Pierpaolo Zanchetta, del Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia e componente del Comitato tecnico della Fondazione Dolomiti Unesco, parlerà su “Il paesaggio in evoluzione in un patrimonio mondiale: azioni della Fondazione Dolomiti Unesco per il futuro della montagna”. Alessio Fornasin, docente del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo friulano, farà il punto su “La popolazione della montagna friulana tra passato e presente (con uno sguardo al futuro)”.

Il progetto si è sviluppato in un percorso (dal 21 al 26 ottobre) di formazione e approfondimento per sviluppare idee progettuali di riqualificazione architettonica e urbana di alcuni luoghi del borgo storico del paese. A coordinare l’iniziativa sono Alberto Sdegno e Luca Zecchin (responsabile scientifico).