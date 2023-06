Università delle LiberEtà: da venerdì 16 giugno due nuovi corsi sul rapporto genitori&figli

Il dott. Francesco Milanese, psicologo e molto altro, entra nel corpo docenti dell’Università delle LiberEtà del FVG e propone due percorsi dedicati al rapporto genitori&figli. Da venerdì 16 giugno 2023 alle 18 si parte con il corso gratuito genitori&figli smarthone&co, della durata complessiva di 4 lezioni. A seguire, dalle 19 alle 20, partirà psicologia della separazione: come tutelare i figli, di 7 lezioni: entrambi i corsi si terranno all’Università delle LiberEtà (via Napoli 4 a Udine). II posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it.

Conduttore dei corsi sarà il dott. Francesco Milanese, psicologo con un curriculum d’eccezione: Pubblico Tutore della Regione Friuli Venezia Giulia, Consigliere onorario della Sezione per i Minorenni della Corte d’Appello di Trieste. Laureato in filosofia, in psicologia dell’educazione, psicologia clinica e di comunità, ha una specializzazione in Istituzioni e tecniche della tutela dei diritti umani. Attualmente libero professionista, affronta i temi della comunicazione nelle relazioni, del conflitto, dello sviluppo della personalità, con la convinzione che educare la mente al proprio benessere sia l’apice del lavoro sia formativo che terapeutico.