Università friulana: educazione finanziaria, a Pordenone Annamaria Lusardi, già consulente Tesoro Usa

È una delle maggiori esperte mondiali di finanzia personale e alfabetizzazione finanziaria ed è stata consulente del Dipartimento del Tesoro americano durante la presidenza di Barak Obama. Annamaria Lusardi, economista, insegna finanza alla Stanford University (Stati Uniti), sarà a Pordenone mercoledì 29 maggio ospite dell’Università di Udine nell’incontro “Il sapere che conta”. Spiegherà perché conoscere l’abc della finanza è necessario come sapere leggere e scrivere, perché serve per capire il mondo intorno a noi, per decidere bene e quindi per vivere meglio. Alle 17, a Palazzo Mantica, dialogherà con Enrica Bolognesi, coordinatrice dei corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza dell’Ateneo friulano. Introdurrà Cristiana Compagno, docente di Economia e gestione delle imprese e già rettrice dell’università udinese. Nell’occasione la professoressa Lusardi presenterà anche il suo ultimo libro “Il sapere che conta”.

Quello dell’educazione finanziaria è un obiettivo strategico cui l’Università di Udine contribuisce dal 2021 con il format “Pn Trading Places. Educazione finanziaria in Comune”. Una formula innovativa per parlare di educazione finanziaria a un pubblico più ampio ed eterogeneo possibile. L’incontro con la professoressa Lusardi rientra in “Aspettando Pn Trading Places”, una piccola anticipazione delle iniziative che verranno proposte in autunno, sempre a Pordenone.

Annamaria Lusardi ha dedicato oltre vent’anni allo studio dell’alfabetizzazione finanziaria e della finanza personale. A Stanford dirige un centro dedicato all’educazione finanziaria. Dal 2017 al 2023 ha diretto il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria in Italia. Dirige inoltre il Comitato di ricerca dell’International network on financial education dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per il suo lavoro di ricerca e promozione dell’educazione finanziaria nel mondo. Nel 2019 è stata inclusa nella lista «Forbes» delle 100 donne di successo in Italia. Nel 2020 è stata insignita del premio Most Powerful Women da «Fortune» Italia.