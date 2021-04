“Un’ora con….” dedicato all’Africa, per rompere il silenzio su un continente oscurato. Oggi alle 18

Questa settimana l’appuntamento di “Un’ora con…” di Articolo 21, mercoledì 14 aprile, ore 18, è dedicato all’Africa, continente oscurato ma al centro di grandi interessi (in primis lo sfruttamento delle risorse minerarie e ambientali), economici e geopolitici.

Al webinar “Rompiamo il silenzio assordante sul continente africano”, che si aprirà con il saluto di Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21, parteciperanno Beppe Giulietti, presidente della Fnsi, padre Giulio Albanese, giornalista e missionario combinano, Jean Leonard Touadi, docente e Presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana, l’ambasciatore Filippo Scammacca del Murgo, della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e Antonella Napoli, direttrice Focus on Africa e autrice del libro edito da People “Il vestito azzurro” che racconta le rivolte in Sudan, uno dei temi che saranno toccati nel webinar..

Modereranno l’incontro Francesco Cavalli e Roberto Natale. Oltre a una panoramica su crisi, conflitti e diritti negati in Africa, si punterà l’attenzione sull’anniversario della rivoluzione in Sudan e della caduta di Omar Hassan al-Bashir, uno dei più longevi dittatori della storia africana (oltre 30 anni al potere), e sul difficile percorso della transizione democratica nel Paese con un civile alla guida del governo. Quello in corso in Sudan è l’unico caso nel continente, al momento, di un golpe / rivoluzione che ha portato ai vertici proprio una figura espressione di quelle rivolte, non un militare, anche se le forze armate hanno ancora una grande influenza e rappresentano il 50 per cento del Consiglio sovrano, organo politico del Sudan nella fase di transizione.

Sarà possibile seguire l’incontro a questo link https://zoom.us/j/97855316662.